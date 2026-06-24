55 mil asistentes en el Fan Fest de la Ciudad de México para el partido contra Chequía
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Como una de las sedes más virales por sus fanáticos del futbol, México instala televisores públicos y el pato Merlín hace acto de adivinación
El 24 de junio, a pocas horas de iniciar el partido de la selección mexicana contra la República Checa, se colaboró con que la capacidad máxima en el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México fue alcanzada.
En redes sociales, se han viralizado cómo, presuntamente, los eventos Fan Fest de las demás sedes mundialistas, Canadá y Estados Unidos, no logran llenar dichos espacios. Por su parte, México, como sede, se ha vuelto un foco mediático para las agencias de noticias e influencers que cubren la Copa Mundial del 2026.
A las 16 horas se anunció que el Fan Fest de la FIFA en la capital mexicana tuvo que cerrar sus puertas porque en su interior se llenó con un aproximado de 55 mil asistentes. La presencia de entusiastas del futbol ha estado presente desde las 5 de la madrugada.
Quienes no alcanzaron lugar en el Fan Fest, y quieren la experiencia de ver el partido de México contra Chequia con la multitud de fondo, podrán ir a las calles de Juárez y Bellas Artes, donde se instalaron televisiones. También se informó que habrá televisores en las avenidas Juárez y Revillagigedo; 5 de Mayo y Palma; 5 de Mayo e Isabel la Católica; Madero y Palma; 16 de Septiembre y Palma; 20 de Noviembre; y Pino Suárez.
Para el partido de hoy, el pato viral Merlín, conocido como la mascota no oficial de la sede mexicana, se le vio en un video de TikTok, realizando una supuesta dinámica de adivinación para predecir quién será el ganador del juego. En el metraje, se le ve eligiendo la tercera opción: empate.