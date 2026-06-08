96% de iniciativas aprobadas en Cámara de Diputados son gubernamentales: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó la importancia de contar con un Congreso de la Unión plural que permita la aprobación de iniciativas enfocadas en el beneficio directo de la ciudadanía, ya que actualmente, aseguró, el 96 por ciento de las propuestas aprobadas tienen origen gubernamental. En entrevista exclusiva para VANGUARDIA, explicó que la falta de pluralidad en la actual conformación de la Cámara de Diputados limita la discusión de iniciativas impulsadas por la oposición e incluso por demandas surgidas de la propia sociedad.

“El tema es que, si haces un análisis de las iniciativas que se aprueban, el 96 por ciento son gubernamentales. Si no es una idea del Gobierno, que además tenga que ver con las estructuras de poder y no necesariamente con la ciudadanía, simplemente no se aprueba”, expuso. Ante esta situación, la legisladora panista sostuvo que es indispensable equilibrar las fuerzas políticas dentro del recinto legislativo para dar paso a reformas de carácter social y de protección al consumidor. “Por eso necesitamos un Congreso plural, un Congreso que permita que iniciativas tan importantes, tan socialmente valiosas y tan benéficas para la ciudadanía como las relacionadas con la regulación de los seguros, las llamadas telefónicas o el acoso comercial que ejercen algunas empresas puedan avanzar”, señaló.

López Rabadán detalló que existen problemáticas cotidianas que afectan a los usuarios, como las llamadas de cobranza o ventas realizadas en horarios inadecuados, temas que forman parte de iniciativas que permanecen sin ser discutidas. “Todo ese tipo de asuntos que tienen que ver con los consumidores, es decir, con ciudadanos que adquieren productos o servicios, ya sea un seguro de vida, un seguro médico o cualquier otro bien, no están siendo discutidos ni aprobados porque, lamentablemente, no existe una verdadera pluralidad en el Congreso”, manifestó.

DICTÁMENES CONGELADOS EN LA CÁMARA Respecto al número de propuestas que permanecen detenidas en el proceso legislativo, informó que actualmente existen 264 dictámenes listos para ser discutidos y que están a la espera de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acuerde su presentación ante el pleno. Al ser cuestionada sobre las razones por las que estos proyectos no avanzan hacia una votación definitiva, la diputada señaló que el impacto presupuestal y sus posibles efectos en la recaudación pública constituyen el principal obstáculo.

“Muchas de ellas tienen impacto presupuestal. Si alguien propone, por ejemplo, reducir impuestos a personas adultas mayores que contraten un seguro, aunque la comisión correspondiente apruebe la iniciativa, al momento de analizar su efecto en las finanzas públicas suele quedar en un limbo entre la comisión y el pleno”, explicó. La legisladora reiteró que mantener los proyectos en esta situación representa una afectación para el desarrollo democrático del proceso legislativo, ya que limita la diversidad de propuestas impulsadas por las distintas fuerzas políticas.

“Y así hay cientos de iniciativas. Ese es un problema real porque, si no se tiene una Cámara de Diputados plural, las prioridades terminan respondiendo únicamente a una sola visión”, sostuvo. Finalmente, López Rabadán se refirió al avance de la reforma a los seguros de gastos médicos mayores impulsada por el diputado coahuilense Jericó Abramo Masso, la cual, aseguró, se encuentra en la etapa final de análisis dentro del Poder Legislativo.

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