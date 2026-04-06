López Rabadán advierte que México no debe ser referente en desapariciones; ONU pide revisar crisis urgente

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/ 6 abril 2026
    López Rabadán advierte que México no debe ser referente en desapariciones; ONU pide revisar crisis urgente
    López Rabadán llamó a erradicar la impunidad y a mejorar las capacidades forenses. ESPECIAL
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por El Universal

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La diputada citó cifras oficiales de desaparecidos y restos sin identificar, y pidió erradicar impunidad y mejorar capacidades forenses

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que “México no debe ser el referente internacional en desapariciones” y afirmó que esta crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada señaló que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar, con carácter de urgente, que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para atenderla mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales.

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López Rabadán consideró que, a partir de esa solicitud, México podría recibir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada. “Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella”, indicó.

Recordó que México forma parte de mecanismos internacionales de derechos humanos y sostuvo que existen para señalar, evaluar y corregir. En ese contexto, advirtió que la ONU ha referido “indicios fundados” de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, al realizarse de forma generalizada o sistemática contra la población civil.

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Ante ello, insistió en la necesidad de garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan a las familias acceder a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente”, subrayó.

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La legisladora mencionó que actualmente más de 132 mil personas están desaparecidas en el país, existen 72 mil restos humanos sin identificar y se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas.

Agregó que, ante esa situación, han sido las propias familias y madres buscadoras quienes han realizado labores que, dijo, corresponden al Estado. “Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta”, expresó.

López Rabadán llamó a erradicar la impunidad y a mejorar las capacidades forenses, al señalar que el país requiere “verdad, justicia y respuestas”.

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