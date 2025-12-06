A 55 años de su creación, decretan oficialmente extinción de la Conaza

A 55 años de su creación, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), que tenía en Saltillo su sede nacional, fue oficialmente extinta.

El pasado martes 2 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que se ordena la desaparición por extinción del organismo que se creó para encargarse de la planeación y el desarrollo sustentable de las regiones áridas y semiáridas del país.

“Se ordena la desincorporación por extinción del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Comisión Nacional de las Zonas Áridas, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de extinción, en términos de las disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestales aplicables”, dice el primer artículo del decreto.

En la propia publicación se justifica que la desaparición de la Conaza se debe a que ya no es conveniente desde un punto de vista de la economía nacional, luego de que fue desectorizada de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y no ha ejecutado programas propios, sino que solo ejecuta programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“La actuación de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas no ha sido efectiva para cumplir con su objeto, ya que, por cambios en las políticas públicas, se ha minimizado su estructura y acciones y se han perdido la estructura agroindustrial con la que contaba”, dice también el decreto.

También se aclara que el objeto de la Conaza se seguirá llevando a cabo a través de las unidades administrativas de la Sader, con lo que se reasignarán los recursos de forma eficiente, lo que llevará a ahorros presupuestales y a una simplificación de la administración pública.

Finalmente, el decreto señala que la Sader llevará a cabo el proceso de desincorporación por extinción de la Conaza y se designará a un liquidador para llevar a cabo ese proceso.

La Conaza se creó en 1970 a través de un decreto publicado en el DOF, como una institución promotora del desarrollo de las zonas áridas del país, con atribuciones para promover y coordinar ante las diferentes dependencias y entidades los trabajos de desarrollo aprobados para dichas zonas, entre otras cuestiones.

Su sede nacional estaba en Saltillo, Coahuila.