Arranca diciembre con 45 asesinatos diarios en promedio en México

CDMX.- Diciembre de 2025 comenzó con 225 víctimas de homicidio doloso en el país durante los primeros cinco días del mes, lo que representa un promedio diario de 45 asesinatos, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El miércoles pasado se mantiene como el día más violento del mes, con 60 víctimas, seguido del 1 de diciembre con 44, el 5 de diciembre con 42, el 2 de diciembre con 41 y el 4 de diciembre con 38 homicidios, según los registros oficiales diarios.

De acuerdo con el reporte de Víctimas Reportadas por Delito de Homicidio de la SSPC —el cual presenta una subestimación frente a los datos consolidados del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, los estados con más asesinatos del 1 al 5 de diciembre son Guanajuato con 29, Veracruz con 17, Estado de México con 15, Sinaloa con 14, Guerrero con 13, Chihuahua con 13, Baja California con 12, Sonora con 12, Nuevo León con 11 y Michoacán con 8.

La mayoría de las entidades con mayores niveles de homicidio en ese periodo son gobernadas actualmente por Morena, entre ellas Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán, lo que ha generado nuevas críticas en torno a la estrategia federal de seguridad.

Si bien el gabinete de seguridad federal ha sostenido que los homicidios dolosos disminuyeron 37% entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, especialistas advierten que no se están contabilizando los asesinatos derivados de enfrentamientos entre grupos criminales.

Reportes de campo han detectado que organizaciones delictivas retiran a sus integrantes caídos en combate, lo que impide que estos decesos sean registrados por las autoridades y, en consecuencia, incluidos en las estadísticas oficiales.

Hasta noviembre de 2025, el país acumulaba 17 mil 139 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No obstante, expertos y organizaciones de la sociedad civil cuestionan una posible manipulación o subregistro de las cifras.

Advierten que, mientras los homicidios reportados muestran una tendencia a la baja en los informes oficiales, el número de personas desaparecidas mantiene una tendencia al alza, lo que abre un nuevo debate sobre la real dimensión de la violencia en México.