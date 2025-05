A Adrián lo asesinaron a puñaladas por no traer nada de valor durante asalto en Edomex

Lo que comenzó como una rutina habitual se convirtió en una tragedia irreparable. Adrián, un joven trabajador del Estado de México, salió la mañana del 5 de abril con la intención de comprar un cigarro antes de dirigirse a su jornada laboral. Sin embargo, el destino le tenía preparada una emboscada mortal.

Mientras caminaba, un bicitaxi se detuvo a su lado. De él descendieron dos sujetos con intenciones delictivas. Al intentar asaltarlo, descubrieron que Adrián no portaba pertenencias de valor. Su mochila, con su teléfono, identificación y cartera, la había dejado en casa.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Sheinbaum declaraciones de Marco Rubio sobre los asesinatos de los funcionarios de Clara Brugada

La reacción de los criminales fue brutal e inhumana: lo apuñalaron en el pecho y lo abandonaron herido de muerte. Los agresores regresaron al bicitaxi y huyeron hacia un destino aún desconocido, dejando atrás una escena de horror.

INTENTÓ SOBREVIVIR, PERO NO LO LOGRÓ

A pesar de las heridas mortales, Adrián aún tuvo fuerzas para intentar volver a su hogar. Su cuerpo malherido no resistió y colapsó en el trayecto. Falleció solo, en la vía pública, víctima de una violencia desmedida e injustificada.

Su esposa relató con dolor en entrevista para Imagen Televisión: “No llevaba nada, había dejado su mochila, y en ella traía su teléfono, identificación, cartera...”. El testimonio refleja no solo la pérdida, sino la profunda impotencia ante un acto criminal sin justificación.

UN ASESINATO SIN SENTIDO QUE HA CONMOCIONADO A LA COMUNIDAD

Lo que más indigna a la familia y a la sociedad es que Adrián fue asesinado por no tener qué entregar. Su vida no valió nada para sus agresores. Un acto de cobardía que ha despertado el repudio de la ciudadanía y que plantea serias preguntas sobre la violencia cotidiana en el Estado de México.

“No mataron a un animal, mataron a una persona que tenía esposa e hijos”, expresó su esposa entre lágrimas. La frase resuena con fuerza, recordando que detrás de cada víctima hay una historia, una familia, un futuro truncado.

LA FAMILIA RECIBE PISTAS SOBRE LOS RESPONSABLES

Días después del crimen, un desconocido contactó a la familia de Adrián y aseguró conocer a los presuntos asesinos. Mediante mensajes, ofreció detalles del brutal ataque y confirmó que fue perpetrado por los sujetos del bicitaxi, quienes lo apuñalaron al no encontrar nada valioso.

Aunque la información aún no ha sido confirmada por las autoridades, la familia espera que sea el primer paso para esclarecer el caso y llevar a los culpables ante la justicia. La esposa de Adrián ha mantenido comunicación con esta fuente, en busca desesperada de respuestas.

DATO CURIOSO: El uso del bicitaxi como medio de escape en crímenes no es nuevo. Diversos reportes ciudadanos en municipios del Valle de México han documentado su empleo por delincuentes debido a su maniobrabilidad y bajo perfil, lo que dificulta su rastreo inmediato.

EL ESTADO DE MÉXICO, ENTRE LOS MÁS VIOLENTOS DEL PAÍS

Este crimen se suma a una larga lista de hechos violentos que han convertido al Estado de México en uno de los territorios más peligrosos del país. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos y robos con violencia son una constante en la entidad.

La falta de seguridad en zonas populares y el bajo número de detenciones han generado un ambiente de impunidad que propicia este tipo de crímenes. La sociedad mexiquense exige acciones concretas y efectivas.

DATO CURIOSO: En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, vecinos han comenzado a organizar rondas vecinales y redes de WhatsApp para alertarse sobre posibles riesgos. Ante la inacción de las autoridades, los ciudadanos han optado por cuidarse entre ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Sheinbaum reducción al 3.5% de impuesto a remesas, pero insiste en que falta trabajo por hacer

CONCLUSIÓN: LA VIDA NO DEBE VALER UN CELULAR

El asesinato de Adrián no es un hecho aislado, sino una muestra más del nivel de descomposición social y criminal que enfrenta el país. Morir por no tener objetos de valor no debería ser una posibilidad. La exigencia de justicia es clara, pero también lo es la necesidad urgente de reconstruir un sistema que garantice la vida y la seguridad de sus ciudadanos.

La familia de Adrián no descansará hasta que los responsables paguen por lo que hicieron. Mientras tanto, su historia se convierte en una dolorosa advertencia y en una exigencia colectiva de paz, dignidad y justicia.