A casi cuatro años del caso, sigue impune desaparición y muerte de Debanhi Escobar

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México
/ 8 abril 2026
    A casi cuatro años del caso, sigue impune desaparición y muerte de Debanhi Escobar
    Familiares conmemorarán cuatro años del caso mientras continúan solicitando que la muerte de la joven sea investigada como feminicidio VANGUARDIA

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa mencionaron que a la fecha no han logrado que el caso de su hija sea tipificado por la FGR como feminicidio

Monterrey, Nuevo León.- El próximo 21 de abril se conmemoran cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa, por lo que sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, honrarán su recuerdo con la celebración de dos misas, mientras mantienen su exigencia de justicia.

En entrevista, mencionaron que se van a cumplir cuatro años del caso de Debanhi y hasta el momento la carpeta de investigación que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR) no ha reflejado avances porque su muerte ni siquiera ha sido tipificada como feminicidio.

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La joven de 18 años desapareció el 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el ayuntamiento de Escobedo, y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

“El próximo 21 de abril, lamentablemente se cumplen cuatro años ya y sí tenemos pensado hacer dos misas: una en Galeana, el domingo 19 de abril, y el martes 21 de abril en San Nicolás, en la iglesia San Juan de los Lagos”, precisó Mario Escobar.

A CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE DEBANHI ESCOBAR, NO SE HA TIPIFICADO COMO FEMINICIDIO

Por su parte, Dolores Bazaldúa comentó que ya son cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, por lo que no pueden evitar albergar sentimientos de tristeza y enojo al saber que los hechos siguen impunes.

“Lamentablemente, no se ha hecho nada, lamentablemente su muerte no se ha tipificado como un feminicidio y ahorita nosotros estamos colaborando con la Fiscalía (FGR) para que ya no lo tipifiquen porque mientras no lo hagan, no hay ninguna investigación”, expuso.

Escobar dijo que ellos no han dejado de insistir en el esclarecimiento de los hechos y hasta han trabajado con peritos independientes para abonar a la investigación, pero ni así han alcanzado resultados.

“Se han metido algunos peritajes que nosotros estamos presentando, pero como todavía está esa situación de que no está tipificado, no lo ven con una perspectiva de género y no podemos ver avances”, indicó el padre de familia.

PERITAJES INDEPENDIENTES ESTABLECEN DIVERSAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sostuvo que ellos tienen varias líneas de investigación con base en peritajes que han desarrollado de forma independiente, mismos que podrían ayudar a esclarecer lo que la FGR no ha querido determinar que su hija fue víctima de un feminicidio.

“Esperemos que con esas líneas como es el cuarto meta peritaje, como es otras investigaciones que nosotros traemos, con abogados externos que están coadyuvando con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) ya lo tipifiquen como tal”, mencionó.

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CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE MUERTE DE SEBANHI ESCOBAR SE MANTIENE ABIERTA

Añadió que la carpeta de investigación sigue abierta, se siguen generando tomos y, por su parte, se continúan anexando escritos en donde se aporta a la investigación, pero a la fecha no ha logrado que la muerte de su hija sea validada como un feminicidio.

También aseguró que hay que deslindar responsabilidades para todos los funcionarios de la Fiscalía General de Nuevo León que cometieron fallas y omisiones en la investigación inicial, así como las filtraciones de información de la carpeta.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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