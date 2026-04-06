Sheinbaum abre revisión sobre retroactividad en ley contra feminicidio; iniciativa prevé 40 a 70 años

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/ 6 abril 2026
    Sheinbaum abre revisión sobre retroactividad en ley contra feminicidio; iniciativa prevé 40 a 70 años
    Su iniciativa plantea sanciones de 40 a 70 años de prisión y obliga a indagar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer desde el inicio. ESPECIAL
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Revisarían si la nueva ley general contra feminicidio podría tener efectos en casos de alto impacto que quedaron sin resolución

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que podría analizarse si se aplicaría de manera retroactiva la ley general contra feminicidio que propuso, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe.

Explicó que la iniciativa enviada al Legislativo no plantea la retroactividad; sin embargo, añadió que, si se avalara un precepto de ese tipo, la finalidad sería reabrir casos relevantes que no fueron resueltos.

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“No viene así en la Constitución, no viene la retroactividad; se puede analizar a través de la fiscal y la Secretaría de las Mujeres si es factible realizar esto o no, lo podemos revisar, pero por el momento es el hacer una ley general para la investigación de los feminicidios, para disminuir o radicar la impunidad en feminicidios”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

La semana pasada, la titular del Ejecutivo envió al Senado de la República una iniciativa para expedir una ley general contra el feminicidio, con la que también plantea establecer una pena de 40 a 70 años de prisión para castigar ese delito.

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La propuesta prevé que el Ministerio Público esté obligado a investigar, desde el inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio.

El proyecto también contempla la implementación de un turno continuado para garantizar una investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

La ruta legislativa de la iniciativa dependerá del proceso de discusión y votación en el Congreso, así como de los ajustes que puedan realizarse durante su análisis en comisiones.

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