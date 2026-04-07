Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán

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México
/ 7 abril 2026
    Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
    Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex VANGUARDIA

La víctima fue reportada como desaparecida y posteriormente identificada tras ser localizada sin vida; ambos imputados podrían enfrentar hasta 70 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) informó que Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron vinculados a proceso, luego de que se acreditara ante una autoridad judicial su posible participación en el delito de feminicidio en agravio de una mujer identificada con las iniciales D.B.G.A., hechos ocurridos en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la institución, ambos imputados enfrentarán el proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

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DIANA BELÉN FUE TRASLADADA POR SU EXPAREJA Y OTRO HOMBRE A UN DOMICILIO DONDE LE QUITARON LA VIDA

Las indagatorias señalan que el 18 de marzo la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Sierra de Guadalupe, en compañía de su pareja sentimental, Octavio Enrique “N”, y de otro sujeto identificado como Diego Armando “N”. En ese lugar, los investigados presuntamente comenzaron a agredir físicamente a la mujer.

Posteriormente, según la investigación, ambos hombres la trasladaron a otro inmueble ubicado en la calle Ampliación San Marcos, en la misma demarcación. En ese sitio, la víctima habría sido atacada con un arma de fuego, lo que ocasionó su muerte.

Tras el hecho, el cuerpo fue abandonado en la vía pública, donde fue localizado en calidad de desconocido, mientras los presuntos responsables huyeron del lugar.

DIANA BELÉN FUE REPORTADA COMO DESAPARECIDA

La víctima fue reportada como desaparecida el 20 de marzo del año en curso. Sin embargo, las autoridades ya habían localizado previamente el cuerpo, el cual permanecía sin identificar.

A través de pruebas periciales realizadas por la Fiscalía mexiquense, se logró establecer la correspondencia entre la mujer hallada sin vida y la persona reportada como desaparecida.

AUTORIDADES DETIENEN A OCTAVIO ENRIQUE ‘N’ Y DIEGO ARMANDO ‘N’ POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN FEMINICIDIO

Tras tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” como posibles responsables.

Ambos fueron detenidos en la región de Huehuetoca por un delito diverso y posteriormente se les cumplimentó orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Luego de analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlos a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Por estos hechos, cada uno podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión, no obstante, deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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FEMINICIDIO DE DIANA BELÉN: VÍCTIMA HABRÍA SUFRIDO AMENAZAS PREVIAS POR SU LABOR DE RESCATISTA

La mujer fue identificada como Diana Belén García Alfaro, de 37 años, quien fue localizada sin vida en Tultitlán tras haber denunciado previamente amenazas y agresiones.

Días antes de su desaparición, la víctima publicó mensajes en redes sociales en los que solicitaba ayuda y pedía no convertirse en “un número más”, señalando conflictos y amenazas relacionadas con su entorno.

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También denunció haber sufrido un ataque dentro de su domicilio, donde, según relató, habrían lanzado un gas que la dejó inconsciente y provocó la muerte de uno de sus perros. Asimismo, indicó que solicitó apoyo policial, pero manifestó inconformidad con la respuesta recibida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe relación entre la labor de rescatista de animales que realizaba Diana Belén y el feminicidio por el cual su expareja y otro hombre fueron vinculados a proceso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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