A falta de respuesta y justicia, crece colocación de antimonumentos en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    A falta de respuesta y justicia, crece colocación de antimonumentos en la CDMX
    La madre de Ana Ameli García Gamez acompañada de familiares y diferentes colectivos colocaron un Antimonumento enfrente del Ángel de la Independencia para exigir justicia por los miles de desaparecidos. GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

Desde 2015 a la fecha, 15 antimonumentos y memoriales se han colocado sobre Paseo de la Reforma y en el Zócalo para exigir justicia

La colocación de antimonumentos por parte de organizaciones sociales y activistas en el Centro de la Ciudad de México va en aumento en los últimos años.

Desde 2015 a la fecha, 15 antimonumentos y memoriales se han colocado sobre Paseo de la Reforma y en el Zócalo para exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, la lucha feminista, personas desaparecidas, periodistas asesinados, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y para parar el genocidio en Palestina.

Sin contar con el permiso de las autoridades capitalinas o federales, estos antimonumentos se han convertido en puntos de referencia para demandar justicia.

El 12 de julio pasado, madres buscadoras instalaron un memorial en el Ángel de la Independencia en recuerdo y exigiendo la presentación de los más de 135 mil desaparecidos en México.

El antimonumento colocado durante el Mundial de Futbol era un diseño con semejanza al logotipo de la Selección Mexicana con la leyenda: “México campeón en desaparición. Más de 135 mil en 2026”. Sin embargo, sólo duró unas horas, pues durante la madrugada fue retirado por desconocidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumentaron-desapariciones-en-el-marco-del-mundial-2026-familiares-de-desaparecidos-EF22272446

ABC, MIGRANTES Y PASTA DE CONCHOS

La ruta de los antimonumentos en Reforma inicia frente a la sede de la Secretaría de Salud (Ssa), donde se encuentra el memorial que recuerda a las 49 niñas y niños que murieron y los más de 80 menores que resultaron con lesiones de por vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

“Es considerada la peor tragedia infantil en la historia de México. No se aprendió de esta tragedia. Ha seguido habiendo decenas de muertes en guardería en todo México por negligencia, corrupción e impunidad. ¡No debieron morir! ¡Nunca más! ¡Justicia ABC!”, se lee en una placa colocada en la inauguración del memorial en 2017.

$!El Antimonumento 49 ABC que esta colocado frente a las oficinas del IMSS.
El Antimonumento 49 ABC que esta colocado frente a las oficinas del IMSS. ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO

A unos pasos del Ángel de la Independencia y frente a lo que fue hasta hace poco la sede de la Embajada de Estados Unidos en México está el antimonumento dedicado a los migrantes muertos en su búsqueda por llegar a la Unión Americana.

Un número 72 hecho de metal recuerda la masacre de 72 migrantes ocurrida el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y en donde se acusa que “México es un país de fosas, desapariciones y violencia letal contra las personas migrantes”.

En la entrada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se encuentra el antimonumento dedicado a los 65 mineros que murieron en el derrumbe del 19 de febrero de 2006 de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, y en donde se denuncia que, a pesar de esta tragedia, siguen las condiciones inseguras para los mineros.

$!Cn motivo del doceavo aniversario de la tragedia en la mina de carbón Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros y los cuerpos de 63 no han sido rescatados.
Cn motivo del doceavo aniversario de la tragedia en la mina de carbón Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros y los cuerpos de 63 no han sido rescatados. DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

DESAPARECIDOS, FEMINICIDIOS Y LUCHA FEMINISTA

Frente a este monumento se encuentra la Glorieta de las y los Desaparecidos, bautizada así por familiares de personas desaparecidas en la que era la Glorieta de la Palma, la cual, tras haberse secado en 2020, el Gobierno capitalino colocó un ahuehuete, pero familias la han rebautizado desde 2022 para recordar a sus desaparecidos, de quienes han colocado fotografías y fichas de búsqueda.

$!Colectivos de personas desaparecidas realizaron una intervención en las vallas de la Glorieta de las y los desaparecidos, para exigir justicia y las autoridades no se olviden de ellos ante la llega del mundial 2026.
Colectivos de personas desaparecidas realizaron una intervención en las vallas de la Glorieta de las y los desaparecidos, para exigir justicia y las autoridades no se olviden de ellos ante la llega del mundial 2026. HAARÓN ÁLVAREZ/CUARTOSCURO

A unos metros, casi al costado del Senado, está el memorial dedicado a las miles de mujeres víctimas de feminicidios. Cientos de nombres de mujeres colocadas en una cruz blanca recuerda a las víctimas de feminicidio en México.

En lo que fue hasta hace unos años el monumento a Cristóbal Colón ahora se encuentra la Glorieta de las Mujeres que Luchan, espacio que las mujeres y grupos feministas han utilizado para exigir respeto a sus derechos y visibilizar la violencia.

$!Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”.
Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO
https://vanguardia.com.mx/opinion/desaparecidos-mexico-exhibido-en-la-onu-LH21737581

ANTIMONUMENTO A LOS 43, EL QUE INICIÓ TODO

Siguiendo sobre Paseo de la Reforma y al llegar a la esquina con Bucareli se encuentra el antimonumento +43, dedicado a recordar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Este espacio fue el primero y el que inició la colocación de más antimonumentos sobre esta avenida, considerada la más importante de la CDMX.

$!Fue colocado en abril de 2015 para recordar a los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014.
Fue colocado en abril de 2015 para recordar a los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

A un costado de este antimonumento y frente a la llamada Esquina de la Información hace un par de semanas se develó el antimonumento dedicado a las y los periodistas asesinados en México, teniendo como cabeza a Manuel Buendía, ejecutado en 1984.

Frente a El Caballito se colocó un memorial que exige la presentación de David y Miguel, un par de jóvenes secuestrados en enero de 2012 y que a la fecha se desconoce su paradero.

68 Y 71

Frente al nuevo Archivo General Agrario se encuentra una “V” de casi un metro que recuerda la V de la victoria, símbolo de la lucha estudiantil de 1971 y que terminó en la llamada Masacre de Jueves de Corpus, en donde fueron asesinados un número no confirmado de estudiantes en una marcha del 10 de junio de 1971.

A unos pasos de ahí, frente al Hemiciclo a Juárez recientemente fue colocado un antimonumento en memoria de los miles de pobladores de Gaza que han sido asesinados por el gobierno de Israel. “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Alto al genocidio!”, se lee en el antimonumento.

$!Frente al Palacio de Bellas fue colocado el antimonumento contra los feminicidios con una gran cruz que remata con un puño de mujer color morado.
Frente al Palacio de Bellas fue colocado el antimonumento contra los feminicidios con una gran cruz que remata con un puño de mujer color morado. ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Frente al Palacio de Bellas fue colocado el antimonumento contra los feminicidios con una gran cruz que remata con un puño de mujer color morado, en donde se recuerda que cada día nueve mujeres son asesinadas en México.

A unas cuadras, sobre la plancha del Zócalo, se encuentra el antimonumento que conmemora los 50 años de la matanza del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Colocado el 2 de octubre de 2018 en el marco del medio siglo del movimiento que marcó la vida política de México, en la escultura se lee la frase: “1968, 2 de octubre no se olvida. Fue el Ejército. Fue el Estado”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colectivos-protestan-por-desaparecidos-en-inmediaciones-del-angel-de-la-independencia-PI21921709
$!Antimonumento para conmemorar el movimiento estudiantil y social de 1968, ubicado frente a Zócalo Capitalino de la Ciudad.
Antimonumento para conmemorar el movimiento estudiantil y social de 1968, ubicado frente a Zócalo Capitalino de la Ciudad. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

OTROS RECUERDOS

- Desaparecidos en México: Ángel de la Independencia.

- Pasta de Conchos: Frente a la Bolsa de Valores.

- Secuestro de los jóvenes David y Miguel: Frente a El Caballito.

$!Instalado en enero de 2018, es un memorial por David y Miguel, dos adolescentes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapa Zihuatanejo, el 5 de enero de 2012 y cuyo paradero se desconoce desde entonces.
Instalado en enero de 2018, es un memorial por David y Miguel, dos adolescentes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapa Zihuatanejo, el 5 de enero de 2012 y cuyo paradero se desconoce desde entonces. DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

- Movimiento estudiantil de 1968: Zócalo.

- Alto al genocidio en Palestina: Hemiciclo a Juárez.

EL DATO

Los antimonumentos se instalan sin el permiso de las autoridades y se vuelven un punto de reunión para demandar justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
Justicia
Monumentos

Localizaciones


CDMX
México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre

Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre
COVID-19 en México

Repunte de casos de COVID-19 en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega este domingo a Nueva York previo a la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Estados Unidos.

Sheinbaum aterriza en Nueva York para acudir al Mundial; es recibida por mexicanos en EU
Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos
Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum

Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum por mal clima en Nueva York
El cuerpo del exedil fue localizado presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54.

Exalcalde de Sombrerete entre los 10 asesinados en Zacatecas
La lista titulada ‘Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos’ y publicada esta semana, incluye a 144 multimillonarios de 45 países.

Publica Forbes la lista de 144 multimillonarios inmigrantes en EU, varios son latinos
Varias mujeres se sientan junto a una pancarta que dice en inglés “Maten a Trump” durante una manifestación progubernamental, el viernes 17 de julio de 2026, en Teherán, Irán.

EU e Irán ya cruzaron las líneas rojas y se encaminan de nuevo a una guerra total