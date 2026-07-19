A falta de respuesta y justicia, crece colocación de antimonumentos en la CDMX

La colocación de antimonumentos por parte de organizaciones sociales y activistas en el Centro de la Ciudad de México va en aumento en los últimos años. Desde 2015 a la fecha, 15 antimonumentos y memoriales se han colocado sobre Paseo de la Reforma y en el Zócalo para exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, la lucha feminista, personas desaparecidas, periodistas asesinados, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y para parar el genocidio en Palestina. Sin contar con el permiso de las autoridades capitalinas o federales, estos antimonumentos se han convertido en puntos de referencia para demandar justicia. El 12 de julio pasado, madres buscadoras instalaron un memorial en el Ángel de la Independencia en recuerdo y exigiendo la presentación de los más de 135 mil desaparecidos en México. El antimonumento colocado durante el Mundial de Futbol era un diseño con semejanza al logotipo de la Selección Mexicana con la leyenda: “México campeón en desaparición. Más de 135 mil en 2026”. Sin embargo, sólo duró unas horas, pues durante la madrugada fue retirado por desconocidos.

ABC, MIGRANTES Y PASTA DE CONCHOS La ruta de los antimonumentos en Reforma inicia frente a la sede de la Secretaría de Salud (Ssa), donde se encuentra el memorial que recuerda a las 49 niñas y niños que murieron y los más de 80 menores que resultaron con lesiones de por vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009. “Es considerada la peor tragedia infantil en la historia de México. No se aprendió de esta tragedia. Ha seguido habiendo decenas de muertes en guardería en todo México por negligencia, corrupción e impunidad. ¡No debieron morir! ¡Nunca más! ¡Justicia ABC!”, se lee en una placa colocada en la inauguración del memorial en 2017.

A unos pasos del Ángel de la Independencia y frente a lo que fue hasta hace poco la sede de la Embajada de Estados Unidos en México está el antimonumento dedicado a los migrantes muertos en su búsqueda por llegar a la Unión Americana. Un número 72 hecho de metal recuerda la masacre de 72 migrantes ocurrida el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y en donde se acusa que “México es un país de fosas, desapariciones y violencia letal contra las personas migrantes”. En la entrada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se encuentra el antimonumento dedicado a los 65 mineros que murieron en el derrumbe del 19 de febrero de 2006 de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, y en donde se denuncia que, a pesar de esta tragedia, siguen las condiciones inseguras para los mineros.

DESAPARECIDOS, FEMINICIDIOS Y LUCHA FEMINISTA Frente a este monumento se encuentra la Glorieta de las y los Desaparecidos, bautizada así por familiares de personas desaparecidas en la que era la Glorieta de la Palma, la cual, tras haberse secado en 2020, el Gobierno capitalino colocó un ahuehuete, pero familias la han rebautizado desde 2022 para recordar a sus desaparecidos, de quienes han colocado fotografías y fichas de búsqueda.

A unos metros, casi al costado del Senado, está el memorial dedicado a las miles de mujeres víctimas de feminicidios. Cientos de nombres de mujeres colocadas en una cruz blanca recuerda a las víctimas de feminicidio en México. En lo que fue hasta hace unos años el monumento a Cristóbal Colón ahora se encuentra la Glorieta de las Mujeres que Luchan, espacio que las mujeres y grupos feministas han utilizado para exigir respeto a sus derechos y visibilizar la violencia.

ANTIMONUMENTO A LOS 43, EL QUE INICIÓ TODO Siguiendo sobre Paseo de la Reforma y al llegar a la esquina con Bucareli se encuentra el antimonumento +43, dedicado a recordar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este espacio fue el primero y el que inició la colocación de más antimonumentos sobre esta avenida, considerada la más importante de la CDMX.

A un costado de este antimonumento y frente a la llamada Esquina de la Información hace un par de semanas se develó el antimonumento dedicado a las y los periodistas asesinados en México, teniendo como cabeza a Manuel Buendía, ejecutado en 1984. Frente a El Caballito se colocó un memorial que exige la presentación de David y Miguel, un par de jóvenes secuestrados en enero de 2012 y que a la fecha se desconoce su paradero. 68 Y 71 Frente al nuevo Archivo General Agrario se encuentra una “V” de casi un metro que recuerda la V de la victoria, símbolo de la lucha estudiantil de 1971 y que terminó en la llamada Masacre de Jueves de Corpus, en donde fueron asesinados un número no confirmado de estudiantes en una marcha del 10 de junio de 1971. A unos pasos de ahí, frente al Hemiciclo a Juárez recientemente fue colocado un antimonumento en memoria de los miles de pobladores de Gaza que han sido asesinados por el gobierno de Israel. “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Alto al genocidio!”, se lee en el antimonumento.

Frente al Palacio de Bellas fue colocado el antimonumento contra los feminicidios con una gran cruz que remata con un puño de mujer color morado, en donde se recuerda que cada día nueve mujeres son asesinadas en México. A unas cuadras, sobre la plancha del Zócalo, se encuentra el antimonumento que conmemora los 50 años de la matanza del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Colocado el 2 de octubre de 2018 en el marco del medio siglo del movimiento que marcó la vida política de México, en la escultura se lee la frase: “1968, 2 de octubre no se olvida. Fue el Ejército. Fue el Estado”.

OTROS RECUERDOS - Desaparecidos en México: Ángel de la Independencia. - Pasta de Conchos: Frente a la Bolsa de Valores. - Secuestro de los jóvenes David y Miguel: Frente a El Caballito.

- Movimiento estudiantil de 1968: Zócalo. - Alto al genocidio en Palestina: Hemiciclo a Juárez. EL DATO Los antimonumentos se instalan sin el permiso de las autoridades y se vuelven un punto de reunión para demandar justicia.

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