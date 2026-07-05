Colectivos protestan por desaparecidos en inmediaciones del Ángel de la Independencia

CDMX.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas se movilizaron sobre Paseo de la Reforma y llegaron a inmediaciones del Ángel de la Independencia, en medio del operativo de seguridad desplegado por el partido México-Inglaterra. De acuerdo con autoridades capitalinas, el contingente avanzó por las laterales de Reforma y de Florencia rumbo a la Glorieta del Ahuehuete, situada en el cruce con Niza, sin afectar el dispositivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para controlar festejos y la llegada de seguidores de la Selección Mexicana.

La movilización “Megareta mundialista” fue convocada por el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos para denunciar la crisis de desapariciones en el país y cuestionar los recursos destinados a la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

ENCAPSULAN MANIFESTACIÓN Reportes oficiales indican que la protesta tenía prevista una participación inicial de alrededor de 60 personas, aunque no se descartaba la incorporación de otras organizaciones sociales durante el recorrido. El avance del contingente representa una de las movilizaciones que más se ha aproximado a la llamada “Zona Cero” del operativo mundialista en Reforma, donde desde temprana hora comenzaron a arribar aficionados para apartar lugares frente a las pantallas instaladas cerca del Monumento a la Independencia.

Autoridades afirmaron que la manifestación se mantiene encapsulada y monitoreada para evitar cruces con las zonas de concentración de aficionados, sin que hasta ahora se reporten incidentes. El despliegue por el partido México-Inglaterra contempla filtros de acceso, división por cuadrantes y vigilancia terrestre y aérea en Reforma, donde se prevé un aforo máximo de 25 mil personas en las inmediaciones del Ángel.

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