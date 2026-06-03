A partir de hoy se pueden anular elecciones por injerencia extranjera en México; fue publicada en el DOF

La modificación incorpora cambios al artículo 41 de la Constitución , señalando que cualquier elección podrá ser anulada si las autoridades competentes acreditan que existió injerencia externa capaz de influir en el resultado de los comicios.

A partir de este 3 de junio, el sistema electoral mexicano cuenta con una nueva herramienta jurídica para proteger los procesos democráticos. La publicación de una reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) establece oficialmente una nueva causal de nulidad electoral: la intervención extranjera .

Con esta medida, el Estado mexicano busca reforzar la protección de la soberanía electoral , un tema que en los últimos años ha cobrado relevancia en diversas democracias del mundo debido al impacto de campañas digitales, financiamiento irregular y estrategias de influencia provenientes del extranjero.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA REFORMA?

La principal novedad es que la intervención o influencia extranjera deja de ser únicamente una preocupación política para convertirse en una causal constitucional de nulidad electoral.

De esta manera, si durante una elección se demuestra que actores extranjeros participaron de manera indebida y dicha participación tuvo efectos sobre los resultados, las autoridades electorales tendrán facultades para invalidar el proceso.

El decreto establece que la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, por lo que desde este momento el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales deberán considerar esta nueva disposición en los procedimientos de impugnación y resolución de controversias.

CONGRESO E INSTITUCIONES DEBERÁN ADECUAR SUS REGLAS

La reforma no sólo modifica la Constitución. También obliga a que distintas instituciones ajusten su marco normativo para garantizar la correcta aplicación de la nueva disposición.

El decreto señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán como fecha límite el 5 de junio de 2026 para armonizar sus leyes con el nuevo texto constitucional.

Asimismo, tanto el INE como los órganos jurisdiccionales electorales federales y locales deberán revisar reglamentos, lineamientos y procedimientos internos para incorporar esta nueva causal de nulidad dentro de sus mecanismos de actuación.

TAMBIÉN ENTRÓ EN VIGOR LA REFORMA JUDICIAL

El mismo 2 de junio fue publicada otra de las reformas más relevantes de los últimos años: la relacionada con el Poder Judicial.

Entre los cambios más importantes destaca que la renovación de jueces y magistrados mediante voto popular se realizará de manera concurrente el primer domingo de junio de 2028. Ese día se celebrarán elecciones judiciales tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

La reforma establece nuevos procedimientos para la evaluación y selección de candidaturas, en los que participarán el Senado, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el INE será el encargado de organizar los procesos electorales correspondientes.

Además, las personas juzgadoras que debían concluir funciones en 2027 permanecerán en sus cargos durante un año adicional, hasta que las nuevas autoridades electas asuman funciones en septiembre de 2028.

BUSCAN MAYOR CONTROL SOBRE LAS CANDIDATURAS

Otra reforma publicada en el DOF está enfocada en fortalecer la integridad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.

La nueva legislación contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, organismo integrado por tres consejeros electorales que analizará perfiles de aspirantes con apoyo de autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas.

El objetivo es identificar riesgos razonables relacionados con posibles actividades ilícitas. Aunque la participación será voluntaria y requerirá autorización de los aspirantes, los partidos políticos recibirán notificaciones cuando existan alertas sobre algún perfil.

La comisión no revelará detalles específicos de los riesgos detectados, pero los institutos políticos podrán utilizar esa información para decidir si mantienen o no una candidatura.