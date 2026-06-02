Alerta BMA ambigüedad en nulidad electoral; pide al Congreso definir leyes secundarias

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) advirtió que incorporar la “injerencia extranjera” como causal de nulidad electoral en la reciente reforma constitucional representa un grave peligro que podría detonar conflictos postelectorales y abrir la puerta a impugnaciones sustentadas en criterios ambiguos.

En un comunicado, Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, alertó que los términos aprobados por los legisladores morenistas carecen de claridad jurídica.

“La BMA señala el peligro que en su opinión presenta la reciente reforma constitucional, mediante la cual se incorpora como causal de nulidad de las elecciones la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales” , indicó.

"Esta nueva causal de nulidad plantea serias interrogantes respecto de su alcance, definición y operatividad. Anunciamos que conceptos como 'intervención' o 'injerencia extranjera' pueden abarcar conductas de muy diversa naturaleza y de carácter ambiguo".

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para que elaborara leyes secundarias con definiciones precisas, objetivas y verificables sobre lo que legalmente se considera como intervención extranjera.

"La incertidumbre jurídica derivada de normas ambiguas puede generar efectos indeseables para la estabilidad política del país. La posibilidad de cuestionar la validez de una elección mediante conceptos amplios o indeterminados podría propiciar litigios prolongados, conflictos postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en los resultados electorales" , advirtió.

De acuerdo con el posicionamiento de la BMA, la normatividad electoral debe cumplir con los más altos estándares de certeza y legalidad.

Indicó que, para que proceda la nulidad de un comicio, el marco legal exige parámetros estrictos que permitan acreditar de manera transparente y contundente una afectación que sea grave, determinante y directamente vinculada con el resultado de la votación, condiciones que actualmente se diluyen ante la falta de especificidad de la reforma.