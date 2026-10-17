Abre Gobierno inversión privada de hasta 745 mdp para Olinia

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    Abre Gobierno inversión privada de hasta 745 mdp para Olinia
    El Gobierno mantendrá al menos 33% del capital de Olinia y permitirá la entrada de socios extranjeros. ARCHIVO

La convocatoria contempla inversiones privadas de hasta 745 mdp y aportaciones federales de hasta 390 mdp para desarrollar el proyecto de autos eléctricos

El Gobierno federal busca recaudar 950 millones de pesos de socios inversionistas para que Olinia, su proyecto de auto eléctrico, arranque.

El Gobierno lanzó una convocatoria para definir los términos de la participación privada, que será de entre 500 y 745 millones de pesos, mientras que la Secihti aportará entre 205 y 390 millones de pesos.

Nafin informó que, en ningún escenario, la participación gubernamental será menor al 33 por ciento del capital.

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La convocatoria también permite la incorporación de empresas extranjeras, siempre que su participación conjunta no supere el 33 por ciento, con lo que se preservará la mayoría del capital mexicano en la sociedad.

El registro estará abierto del 14 de octubre al 3 de noviembre de 2026. El proceso de selección se desarrollará en tres fases, con acceso progresivo a la información del proyecto, y concluirá el 29 de enero de 2027.

La inversión mínima por participante o consorcio será de 200 millones de pesos. Cada socio deberá acreditar su capacidad financiera y la procedencia lícita de sus recursos.

Olinia es el primer proyecto de minimovilidad eléctrica diseñado y desarrollado en México para atender recorridos cortos y necesidades de movilidad de última milla: los trayectos finales para trasladar personas y mercancías en entornos urbanos y semiurbanos.

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