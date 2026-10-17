Abre Gobierno inversión privada de hasta 745 mdp para Olinia

El Gobierno federal busca recaudar 950 millones de pesos de socios inversionistas para que Olinia, su proyecto de auto eléctrico, arranque.

El Gobierno lanzó una convocatoria para definir los términos de la participación privada, que será de entre 500 y 745 millones de pesos, mientras que la Secihti aportará entre 205 y 390 millones de pesos.

Nafin informó que, en ningún escenario, la participación gubernamental será menor al 33 por ciento del capital.