Acapara Nuevo León los ciberataques registrados en México

    Sergio Navarro, especialista en servicios de seguridad cibernética de la firma IQSEC, explicó que el aspecto del vacío regulatorio es uno de los factores que más impactan en la falta de seguridad cibernética. Foto: Reforma

Entre un 10% y 14 % son efectivos y los delincuentes logran su objetivo de secuestrar información de empresas

MONTERREY- Nuevo León acapara ya la cuarta parte de los ciberataques que registra México, una paradoja frente al beneficio de ser la Entidad con más ilícitos de este tipo debido al auge tecnológico y la falta de una regulación, advirtió Sergio Navarro, especialista en servicios de seguridad cibernética de la firma IQSEC.

Alertó que en Nuevo León hay un fenómeno preocupante porque en el 2024 la cantidad de ataques que se recibieron contra los que se recibieron en 2025 era cinco veces menor.

”El crecimiento de los ataques cibernéticos es una complicación que está viviendo todo el País, pero cerca del 24% de estos están siendo dirigidos hacia esta región por su transformación digital a nivel industrial, que donde hay un auge importante de ataques combinado con la migración de las industrias a lo que se conoce como Industria 4.0”, añadió.

”Hay varios factores a los que se puede atribuir esta situación; el principal de ellos es que en México no existe formalmente una regulación de ciertas ·reas de seguridad, y se ha hablado mucho de intentos de contar con esta protección, pero ni el Gobierno, ni el Poder Legislativo los ha liberado”.

Como consecuencia de la falta de una regulación de ciberseguridad en México, dijo, los atacantes tienen un menor riesgo de castigo.

Advirtió que del total de ataques que la firma detectó, entre un 10% y 14 % son efectivos y los delincuentes logran su objetivo de secuestrar información de empresas o suplantar su identidad para allegarse recursos de manera ilícita.

Pero en la contraparte, sólo un 20% de las empresas tienen sistema de ciberseguridad.

”La evolución de México en la parte de modernización de transferencia digital se ha hecho muy fuerte en los últimos dos o tres años y esto da mayor oportunidad a los atacantes y hay una mayor carga de trabajo que se ha movido a la nube no hay tanta experiencia todavía en la parte de protección en la nube”.

Explicó que el aspecto del vacío regulatorio es uno de los factores que más impactan en la falta de seguridad cibernética.

Por Alfredo González, Agencia Reforma.

