Acaparan pato ‘Merlín’ y Mundial de Futbol conversación en redes

De acuerdo con el análisis semanal de la conversación sociodigital, elaborado por la firma MW Group, en este caso tomando como referencia del 17 al 23 de junio, la visita a Palacio Nacional del pato que se hizo viral vistiendo una playera de la selección mexicana de futbol durante el Mundial, dominó los comentarios en X.

El pato “Merlín” y el Mundial de Futbol acapararon esta semana la conversación en redes sociales en México, mientras que en menor medida hubo comentario sobre el arranque en el registro de aspirantes de Morena a una candidatura en 2027.

Uno de los enfoque fue de crítica por la visita del pato y sus dueños a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues 36% señaló que fue invitado antes que las madres buscadoras del País.

21.0 por ciento compartió memes e imágenes con IA del pato; 16.7 por ciento difundió que la dueña del pato Merlín habría rechazado una invitación para asistir a la Mañanera, afirmando que quienes deben ser recibidas son las Madres Buscadoras. 8.3 por ciento de usuarios generó burlas porque el pato Merlín presuntamente “picoteó” a la presidenta

Sheinbaum cuando se acercó a él.

La conversación también giró en torno al Mundial 2026, combinando resultados deportivos, celebraciones y experiencias de aficionados con críticas a la FIFA, debates sobre la organización del torneo y comentarios sobre jugadores, marcas y acontecimientos relacionados con el evento.

Una de las principales críticas la acaparó la renta del Castillo de Chapultepec para una cena de gala de la FIFA, misma que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo un costo de más de un millón de pesos.

Los cibernautas también conversaron sobre el arranque de los procesos internos de Morena rumbo a 2027, generando críticas por presuntas irregularidades, cuestionamientos a diversos aspirantes y debates sobre las reglas y condiciones para la definición de candidaturas.

Finalmente, el análisis revela que se conversó sobre el audio difundido por Héctor de Mauleón sobre Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, generando críticas en su contra y cuestionamientos sobre sus gestiones ante autoridades estadounidenses y especulaciones sobre investigaciones, presiones políticas y sus implicaciones para Morena.