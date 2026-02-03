Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU

México
/ 3 febrero 2026
    Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU
    Aseguran que acuerdo se dio en la última conversación telefónica entre los Claudia Sheinbaum y Donald Trump OMAR SAUCEDO/ARCHIVO

Según Estado y Agricultura estadounidenses, México se comprometió a dar a EU 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año

El Gobierno de Estados Unidos informó que llegó a un acuerdo en el que el Gobierno de México se compromete a realizar entregas de agua en el marco del Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente Donald Trump presionó con aumentar los aranceles al país mexicano por incumplir el pacto.

Los departamentos de Estado y de Agricultura estadounidenses emitieron un comunicado en el que detallaron el acuerdo alcanzado.

“México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande”, dice el comunicado.

El anuncio se da después de la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de ambos países, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, durante la cual, señala el comunicado, se llegó a un acuerdo.

“Los mandatarios reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de larga data en la gestión del agua y apoyar a las comunidades y productores de ambos lados de la frontera”, subraya el comunicado.

En diciembre de 2025, Trump amagó con imponer un arancel de 5 por ciento a México por incumplir las entregas contempladas en el Tratado de Aguas de 1944, con el que se regula la operación de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambos países.

El tratado estipula que Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos del Río Colorado cada año, en tanto el país mexicana debe enviar a Estados Unidos 2 mil 185 millones de metros cúbicos del Río Bravo en ciclos de cinco años, cuota que no se cumplió en el ciclo que concluyó en 2025.

De acuerdo con el Gobierno de EU, México también se comprometió a dar un plan detallado para saldar la deuda del ciclo anterior.

El presidente Trump sostiene que México adeuda más de 986 millones de metros cúbicos en el acumulado de los últimos cinco años, periodo en el que, justifica México, ha pegado una fuerte sequía en el norte de México que ha reducido el nivel de las presas, motivo por el que no se pudieron cumplir las entregas pactadas.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

