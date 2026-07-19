Achacan a Ruffo contrabando de petrolíferos de Deer Park que fueron hallados en Coahuila

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México
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    Achacan a Ruffo contrabando de petrolíferos de Deer Park que fueron hallados en Coahuila
    El expediente de Ernesto Ruffo y otros 24 señalados muestra que hasta combustibles de Deer Park fueron contrabandeados. Cuartoscuro

Investigación de la FGR afirma que 9 de los ferrotanques incautados en Ramos Arizpe, venían de la filial texana de Pemex

CDMX.- La supuesta red de huachicol en la que se involucra a Ernesto Ruffo Appel contrabandeó petrolíferos... hasta de la refinería Deer Park Refining, adquirida por Pemex en Texas en el 2022, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los indicios en la investigación que llevó a la captura del ex Gobernador de Baja California, fue el hallazgo de 33 ferrotanques con 3 millones 716 mil 254 litros de diesel y gasolina, abandonados en la localidad de Santa María, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-exgobernador-de-bc-ernesto-ruffo-por-contrabando-de-combustible-lo-ligaron-con-megadecomiso-en-saltillo-y-ramos-DA22221345

Según la investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, 9 de esos ferrotanques tenían como remitente a la filial texana de Pemex y como consignatario a Ingemar, empresa de la que Ruffo es socio y fundador, aunque el destinatario final de los hidrocarburos era la empresa Internacional de Fundentes.

“Se tiene la certeza del aseguramiento de 33 carrotanques... en un primer sitio y en el segundo se localizaron 96 carrotanques que contenían 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo (en Saltillo, Coahuila)”, dice la denuncia de Pemex ante la FGR, presentada el 19 de septiembre de 2025.

$!En julio del año pasado se dio el mayor decomiso de huachicol fiscal en la historia, se dio en Saltillo y Ramos Arizpe.
En julio del año pasado se dio el mayor decomiso de huachicol fiscal en la historia, se dio en Saltillo y Ramos Arizpe. Archivo

“Siendo evidente que para transportar a través de ferrotanques cuantiosas cantidades de producto, no es capacidad ni producto de una sola persona, se trata de una multiplicidad de actividades en los que, por antecedentes, se puede referir que son grupos de la delincuencia organizada los que operan este tipo de actividades ilícitas en perjuicio de mi representada, que incluso pueden involucrar servidores públicos de distintos ámbitos, como agencias aduanales”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-operaba-la-red-de-huachicol-fiscal-por-la-que-fue-detenido-el-exgobernador-ernesto-ruffo-appel-BB22236979

Cuando la Fiscalía indagó los 27 ferrotanques con diesel y 6 con gasolina, supo que habían entrado al País por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, y que en su mayoría habían sido importados por Ingemar y Servicios Aduanales JR S.A.S de C.V.

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