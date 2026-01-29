Actas de nacimiento y matrimonio para migrantes, el nuevo negocio para el mercado negro

En el mercado negro de Chiapas, un migrante extranjero puede conseguir un acta de nacimiento o matrimonio por entre mil 500 y 2 mil 500 dólares; son los cubanos y haitianos los que más recurren a la compra de estos documentos, explica a EL UNIVERSAL José Luis Abarca, activista por los derechos de los migrantes.

Los documentos son expedidos desde oficinas del Registro Civil de municipios chiapanecos ubicados en la región de la frontera.

Las actas expedidas aparecen registradas en el Sistema Integral de Impresión de Actas y contienen una CURP certificada, lo que las legitima; sin embargo, presentan detalles como no contar con anotación marginal sobre la inscripción de nacimiento ni número de certificado de nacimiento, según han detectado autoridades consulares.

“Ahora el negocio (es la venta) de actas de nacimiento, porque los migrantes que perdieron su estatus en Estados Unidos piensan regresar a México, pero con pasaporte mexicano, lo que les facilita apelar a la reunificación familiar”, explica Abarca.

Se ha detectado que las actas son enviadas por mensajería desde México a Estados Unidos para que los migrantes puedan tramitar un pasaporte en los consulados. Con ese documento, si son detenidos por las autoridades migratorias, evitan ser deportados a su país de origen.

El activista señaló que funcionarios del Registro Civil de un municipio indígena de Chiapas han renunciado ante presiones para que “le entren al negocio” de venta de actas.

Abarca señala que el documento que prefieren los migrantes es el acta de matrimonio, a un precio de mil 500 a 2 mil dólares, con el cual pueden tramitar la residencia temporal o permanente y la naturalización en México.

La venta de este documento, dice el activista, se promueve desde algunos países como Cuba.

El 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé que operaba frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), zona a donde llegaban todos los días cientos de migrantes de África, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica para tratar su estancia legal.

Fue en ese municipio donde cinco cubanos adquirieron las actas de nacimiento que presentaron en el Consulado en Houston para tramitar su pasaporte mexicano, lo cual activó las alertas.

Durante el operativo en el cibercafé se encontró que dos hombres se hacían pasar como abogados y ofrecían a los extranjeros trámites migratorios ante la Comar o el Instituto Nacional de Migración (INM), para los que cobraran entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, con la promesa de lograr sus papeles para una estancia legal en el país.

Los supuestos abogados aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para “agilizar” trámites para los migrantes; a la fecha, ambos están prófugos.

Las pesquisas

El 12 de enero pasado, la dirección General del Registro Civil acudió ante la Fiscalía de Chiapas para denunciar a tres funcionarios del Registro Civil del municipio de Tzimol, en la zona fronteriza con Guatemala, porque se encontró que habían registrado a un ciudadano iraquí como nacido en ese municipio.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó el 19 de enero de la integración de una carpeta de investigación, luego de que una auditoría del Órgano de Control Interno del Registro Civil detectó anomalías en el funcionamiento y manejo de información de los sistemas para la expedición y corrección de actas de nacimiento.

Se identificaron a tres funcionarios del área de Sistemas del Registro Civil: Jorge Ervin “N”, Juan “N” y José “N”, vinculados con organizaciones criminales que mueven a migrantes de la frontera sur a la frontera norte.

“Estas personas se encontraban adscritas en el municipio de Tzimol, en el área de Sistemas”, reveló, pero la carpeta de investigación ha quedado abierta, en caso de que se conozcan otros casos.

Ante esta situación, el Registro Civil de Chiapas activó protocolos internos para evitar estas prácticas y pidió a los consulados de México en Estados Unidos emitir una alerta sobre la presencia del mercado de venta de actas de nacimiento.

También se informó de otro caso registrado en Filipinas: una persona nacida en China presentó un acta de nacimiento mexicana supuestamente emitida en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para solicitar un pasaporte de emergencia.

La Embajada de México en Manila detectó irregularidades en el documento y pidió su verificación urgente, lo que evidenció que el fenómeno de actas falsas alcanza representaciones mexicanas en Asia.

“El fenómeno migratorio ha sido negocio de todo mundo, desde las ONG hasta funcionarios”, denuncia Abarca.