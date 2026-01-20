Activarán Programa Canje de Armas a cambio de dinero en Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Mujer intoxica a su familia al confundir raticida con concentrado de pollo, en NL

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó del arranque del programa que es una estrategia que promueve la participación ciudadana mediante la entrega voluntaria, anónima, pacífica y acordada de armas.

Monterrey, Nuevo León.- Para prevenir los delitos y reducir los riesgos asociados a la posesión de armas de fuego en los hogares, los próximos viernes 26 de enero, sábado 24 y lunes 26 se estará realizando en Nuevo León el Programa Canje de Armas 2026.

El programa es ejecutado por la Secretaría de la Defensa (Defensa), Fuerza Civil y las policías municipales de Juárez y García.

“Este programa permite la coordinación de los tres órdenes de gobierno, consolidando una vinculación directa con la ciudadanía basada en la confianza: elemento fundamental para el éxito de esta política pública preventiva. Las armas recolectadas serán retiradas de circulación y destruidas con el propósito de inhibir su posible uso en hechos delictivos y contribuir a entornos más seguros”, estableció la autoridad estatal.



El horario de canje será de las 08:00 a las 14:00 horas en los módulos instalados: Demarcación Zona Norte, en San Bernabé, en Monterrey; Base Independencia, en la zona sur de Monterrey; Polivalente Vistas del Río, en el municipio de Juárez; Cabecera municipal de García, en el centro del municipio.

El monto económico que recibirán los ciudadanos es conforme al tabulador oficial del programa y será de acuerdo con el tipo y características del arma entregada.