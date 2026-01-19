Nuevo León: Desmiente Policía de Apodaca versión del catedrático colombiano Leonardo Escobar
Monterrey, Nuevo León.- La Policía de Apodaca, Nuevo León, en donde estuvo detenido el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, desmintió que el hombre haya tenido más lesiones que escoriaciones en las muñecas. Asimismo, aclaró que a ellos no les correspondía notificar su arresto al Registro Nacional de Detenciones (RND).
La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) de ese ayuntamiento hizo las precisiones, luego de que el colombiano afirmó que sufrió lesiones en tres costillas por golpes que le propinaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y, que también durante su arresto en las celdas de Apodaca, no recibió alimento ni agua.
El hombre, reportado como desaparecido durante 15 días, fue arrestado el 31 de diciembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey por elementos de Guardia Nacional por una falta administrativa y entregado a la policía municipal.
Después de eso fue reportada su desaparición. “La SSPYV de Apodaca no tuvo la facultad para subir al Registro Nacional de Detenciones la detención de Leonardo Ariel, al no ser el primer respondiente la autoridad municipal”, aclaró.
Agregó que al detenido se le realizó el dictamen médico conforme al protocolo, sin que se apreciaran lesiones, salvo marcas leves de enrojecimiento en ambas muñecas.
“La autoridad municipal recibió de la Guardia Nacional al detenido el 31 de diciembre pasado, a las 20:00 horas, remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional. Se le aplicó el correspondiente arresto de 36 horas”, estableció.
Destacó que durante el arresto se le respetaron sus derechos y se le suministraron líquidos y alimentos al igual que a los demás detenidos.
“Una vez cumplido el término de 36 horas, fue puesto en libertad el 2 de enero del 2026 a las 7:26 horas, saliendo del edificio por su propio pie, sin que se le apreciaran signos de confusión o desorientación”, aseguró.
También expuso que de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, ese mismo día regresó al Aeropuerto, antes de denunciarse su desaparición.
El catedrático aseguró este mismo lunes que fue golpeado por la Guardia Nacional por lo que sufrió fractura de tres costillas, que no se le brindaron alimentos y agua durante su encarcelamiento, además que al regresar al Aeropuerto fue despojado de sus pertenencias.
Además, declaró que estuvo desorientado por cuatro días hasta que personal de un centro de rehabilitación le brindó ayuda y permaneció sin saber de él durante 10 días.