Nuevo León: Desmiente Policía de Apodaca versión del catedrático colombiano Leonardo Escobar

Monterrey, Nuevo León.- La Policía de Apodaca, Nuevo León, en donde estuvo detenido el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, desmintió que el hombre haya tenido más lesiones que escoriaciones en las muñecas. Asimismo, aclaró que a ellos no les correspondía notificar su arresto al Registro Nacional de Detenciones (RND).

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) de ese ayuntamiento hizo las precisiones, luego de que el colombiano afirmó que sufrió lesiones en tres costillas por golpes que le propinaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y, que también durante su arresto en las celdas de Apodaca, no recibió alimento ni agua.

El hombre, reportado como desaparecido durante 15 días, fue arrestado el 31 de diciembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey por elementos de Guardia Nacional por una falta administrativa y entregado a la policía municipal.

Después de eso fue reportada su desaparición. “La SSPYV de Apodaca no tuvo la facultad para subir al Registro Nacional de Detenciones la detención de Leonardo Ariel, al no ser el primer respondiente la autoridad municipal”, aclaró.