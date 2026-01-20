Mujer intoxica a su familia al confundir raticida con concentrado de pollo, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 enero 2026
    Mujer intoxica a su familia al confundir raticida con concentrado de pollo, en NL
    Siete integrantes de una familia fueron intoxicados en San Pedro 400, Nuevo León, luego de que una mujer confundiera raticida con sazonador al preparar arroz y caldo de pollo, informaron autoridades de Protección Civil ARCHIVO

Elementos de Protección Civil atendieron a una familia intoxicadas. Seis personas fueron trasladadas al Hospital Universitario para su valoración médica

Siete integrantes de una familia resultaron intoxicados cuando una ama de casa preparó arroz y caldo de pollo, pero confundió raticida con sazonador de alimentos, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del lunes en una vivienda que se ubica en la calle Potasio cruz con Helio en la colonia San Pedro 400.

TE PUEDE INTERESAR: Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas

En el lugar Modesta Grimaldo, de 79 años, preparó los alimentos para su familia, pero confundió el raticida en cubos con concentrado de consomé de pollo.

Protección Civil de San Pedro informó que todos los pacientes presentaban alteración en sus signos vitales por lo que seis de ellos fueron trasladados para su atención médica al Hospital Universitario.

Los intoxicados fueron identificados como: Brayan Yadiel; de 9 años; María Magdalena, de 6 años; Estrella Nohemí, de 17; Yahir, de 20; Alexandra Judith, de 32 años y Esthela de 50.

TE PUEDE INTERESAR: Dos civiles armados abatidos en enfrentamiento en Agualeguas, NL

Por su parte, Modesta Grimaldo se negó al traslado y fue atendida en el propio inmueble.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la mujer confundió el raticida con el concentrado de pollo y cuando su familia degustó el arroz y el caldo que preparó al poco tiempo comenzaron a sentir molestias por intoxicación.

Temas


Accidentes
Alimentos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La nueva Ley de Ingresos municipal incluye nuevas faltas y mayores sanciones ambientales.

Multas ambientales en Saltillo costarán hasta 176 mil pesos tras actualización de la UMA
Operativo involucra a Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, empresa y sindicatos, explicó el gobernador.

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

La mandataria refirió que la posibilidad de ajuste está prevista en la legislación aplicable y que su procedencia dependerá de los términos en que se plantee el pago.

Última semana para pagar: SAT exige 51 mil millones a Salinas Pliego

Inter de Milán y Arsenal se enfrentan en uno de los partidos con mayor impacto en la tabla general.

Champions League: Inter vs Arsenal y Real Madrid vs Monaco marcan el regreso
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Omar García Harfuch informó la captura de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, durante un operativo federal en Badiraguato, Sinaloa, con detenciones y aseguramientos de armas y drogas

Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

El ex Embajador de México en China durante el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Guajardo, informó que un punto crucial para este tratado comercial será el rol del gigante asiático en la economía mexicana y canadiense.

EU podría exigirle a México frenar inversiones de China para mantener el T-MEC: especialistas
Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’