Acuerdan diputados aplazar elección judicial a 2028 y fijan nulidad por injerencia extranjera

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México
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    Acuerdan diputados aplazar elección judicial a 2028 y fijan nulidad por injerencia extranjera
    Asimismo, las modificaciones blindan los procesos electorales al incluir la injerencia extranjera como una causal directa para la nulidad de las elecciones. REFORMA

Diputados avalan aplazar la elección judicial a 2028 e imponen la “injerencia extranjera” como causa para anular elecciones en México

La Cámara de Diputados aprobará en un par de días cuatro reformas constitucionales y legales que buscan aplazar la elección judicial e incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de los procesos electorales.

Los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobados para el periodo extraordinario de sesiones que comenzó anteayer en San Lázaro indican que, después de que el pleno aprobó en lo general la reforma constitucional que aplaza para junio de 2028 la elección judicial, el pleno se reunió ayer para continuar su discusión en lo particular.

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En la sesión de ese día se puso a discusión y votación el resto de las modificaciones legales y constitucionales enlistadas: una constitucional, referente a la ampliación de las causales de nulidad de las elecciones; la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la misma materia; y la referente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Se prevé que la sesión de este miércoles se extendió hasta concluir la aprobación de las cuatro reformas, que deberán ser turnadas al Senado como cámara revisora y, en el caso de las modificaciones constitucionales, enviadas a los Congresos locales.

“Mañana sí va a ser muy pesado, son las dos reformas constitucionales y después de esto las dos reformas a leyes reglamentarias”, dijo el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

Los dictámenes que se pondrán a discusión del pleno fueron aprobados apenas anteayer por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, que, para apresurar su votación, acordaron no discutir reservas y llevar estas al pleno.

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Para poder someter los dictámenes a discusión, en el pleno se celebraron dos sesiones, además de la de instalación del Congreso General: una para darles publicidad y otra para comenzar la discusión en lo general de la modificación constitucional que aplaza la elección judicial y la empata con una eventual revocación de mandato, lo que ocurrió alrededor de las 23:00 horas.

Luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, decretó un receso, este miércoles continuó la sesión, a las 9:00 horas, con la discusión en lo particular y, tras su votación, continuará la discusión de las tres reformas restantes.

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