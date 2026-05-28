Urgen a revisar contratos de 250 mdp del Gobierno de Brugada con empresa ‘todóloga’

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    Urgen a revisar contratos de 250 mdp del Gobierno de Brugada con empresa ‘todóloga’
    Diputados denunciaron presunta red de financiamiento electoral ilegal rumbo a 2027, tras revelar que la compañía opera como proveedora “todóloga” al vender pintura, calzado, uniformes y vehículos. CUARTOOSCURO
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Exigen investigar proveedora “consentida” de Clara Brugada por contratos “todólogos” de 250 mdp; acusando de desvíos rumbo a eleciones 2027

Los contratos que el Gobierno de Clara Brugada ha otorgado a la empresa Impacto en Imagen y Color, que ha obtenido negocios por más de 250 millones de pesos desde 2019, deben ser revisados por la Secretaría de la Contraloría.

REFORMA publicó el miércoles que esta compañía ha sido proveedora de las administraciones de Brugada, proveyendo distintos artículos desde que era titular de Iztapalapa. Uno de los contratos más recientes fue por pintura y mantenimiento en espacios públicos, por 11 millones de pesos.

Al respecto, legisladores de oposición reclamaron la falta de transparencia e, incluso, advirtieron posibles actos de corrupción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/declaracion-patrimonial-de-sheinbaum-reporto-ingresos-anuales-por-1-millon-791-mil-pesos-HD21001402

El diputado federal Federico Döring, por ejemplo, enfatizó que la acumulación de contratos con el proveedor podría estar relacionada con la elección intermedia del próximo año, en la que estarán en juego las 16 alcaldías y 66 diputaciones locales.

“La ajolotización y el morado en toda la Ciudad no es más que con su proveedor consentido para hacer el guardadito de las transas electorales del 2027 en la Ciudad. Bien haría Nashieli Ramírez (titular de la Contraloría) en no callar e investigar estos flagrantes actos de corrupción”, expuso.

El legislador Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en la CDMX, coincidió en que la situación se tiene que explicar ante las instancias correspondientes.

“Son contratos que se tienen que aclarar, proveedores que se tienen que transparentar y, sobre todo, la utilidad de las contrataciones que se están haciendo a este tipo de proveedores”, apuntó.

Asimismo, cuestionó que la empresa provea de distintos artículos, señalando que una compañía no puede ser experta en todo. Y es que, de acuerdo con los contratos, entregó pintura, calzado y vestuario, equipo de lluvia y vehículos al Gobierno de la Ciudad en 2025.

“Son conceptos que, si bien pueden ser muy amplios en un giro, también tienen que justificar su pertinencia; y hoy la Ciudad está envuelta en una gran polémica: si la pintura es infraestructura o es suficiente para lo que necesita la Ciudad”, añadió Torres.

El diputado local Ricardo Rubio, del PAN, consideró que el número de contratos otorgados deja ver que hay un negocio por parte de la Jefatura de Gobierno.

“Desde la oposición estaremos señalando si es que hay actos de corrupción. Yo no estoy diciendo que los haya necesariamente, pero es muy posible”, consideró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/viaja-maru-campos-a-cdmx-se-presentaria-ante-la-fgr-amparada-con-su-fuero-constitucional-BM20979118

En tanto, la presidenta de Acción Nacional en la capital, Luisa Gutiérrez, aseguró que esta es la forma en la que Morena enriquece a sus amigos.

Al solicitar información sobre los contratos vigentes entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa Impacto en Imagen y Color, la Dirección de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno explicó que se solicitaría a las secretarías de Obras y Servicios y de Finanzas.

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