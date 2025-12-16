Senado minimiza riesgos en revisión del T-MEC

/ 16 diciembre 2025
    Senado minimiza riesgos en revisión del T-MEC
    El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado descartó escenarios de ruptura o incertidumbre comercial. /FOTO: ESPECIAL

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado afirmó que el proceso de revisión del tratado comercial avanza conforme al calendario y con diálogo constante

CDMX.- El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, descartó que exista riesgo de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) llegue a su fin o que las negociaciones para su revisión fracasen.

En entrevista, el senador de Morena aseguró que los gobiernos de los tres países han manifestado de manera reiterada que el proceso avanza de forma positiva y con disposición para alcanzar acuerdos que fortalezcan el intercambio comercial en América del Norte.

Murat Hinojosa señaló que los procesos y plazos previstos en la legislación del tratado se han cumplido sin contratiempos, por lo que el objetivo en esta etapa es llegar a una revisión lo más ordenada y tersa posible.

La idea es adelantarnos a las inquietudes que pueda haber antes de la negociación formal, que está proyectada entre junio y julio, conforme lo marca la ley”, explicó el legislador.

Detalló que en Estados Unidos ya comenzaron las consultas con distintos sectores económicos, mientras que de manera paralela se mantienen pláticas informales entre cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá para ir acercando posiciones antes del inicio formal de la revisión.

El senador subrayó que este diálogo previo busca que, cuando se lleve a cabo la revisión conforme a los mecanismos legales del tratado, los temas más sensibles ya estén avanzados, lo que permitiría un proceso ágil y con resultados favorables para las tres economías.

El objetivo ideal sería llegar a la reunión formal con una negociación muy tersa y con los puntos finales prácticamente definidos, para poder hacer un anuncio que beneficie tanto a México como a Estados Unidos y Canadá”, apuntó.

Murat reiteró que el calendario establecido en el T-MEC se ha respetado plenamente, por lo que descartó escenarios de ruptura o incertidumbre comercial, y afirmó que la revisión representa una oportunidad para consolidar la integración económica de la región. Con información de El Universal

