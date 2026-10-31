Acumulan 5 compañías 77% de gasto en OPLE

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    Acumulan 5 compañías 77% de gasto en OPLE
    Entre los OPLES con los que las compañías tienen contratos se encuentra el de Coahuila. CUARTOSCURO

El contralor del INE detalló que las compañías señaladas tienen contratos con 20 órganos electorales locales del País

El contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que, en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han sido otorgados a un grupo de empresas que “han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”.

Reiteró que las empresas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México.

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Esta última empresa fue una de las principales proveedoras de la anterior administración del INE. Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde el año 2015, y entre 2011 y 2016 en el IFE formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.

”Hay otra empresa, Plásticos y Metales MYC S.A. de CV., desde 2003 esa empresa ha obtenido contratos con el entonces IFE y el ahora INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos. Casualmente participa con la empresa que nosotros ya fiscalizamos, con JVLY, es decir, hay una relación de muchos años atrás”, reiteró.

El contralor reveló que son 20 los OPLE que han tenido contratos con estas empresas, siendo éstos los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

”Este no es un asunto estricto del INE, es un asunto de todos los órganos electorales”, insistió Carvente Contreras.

Los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas en actos de corrupción son José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitia, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez y Laura Velázquez Sánchez.

”Todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas”, informó el contralor.

Al término de su comparecencia, Carvente Contreras aseguró que en 18 meses “hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión”.

”Se hicieron 2 mil 776 recomendaciones en 194 auditorías en la gestión anterior. En la gestión actual nosotros hemos hecho 3 mil 307 recomendaciones en sólo 27 auditorías, el promedio de recomendación por auditorías es de 112.5, mientras que en la pasada eran 14.3 recomendaciones”, concluyó.

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