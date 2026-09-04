Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum

En comunicado publicado por Amnistía Internacional en red social de X, resalta que durante la presentación del segundo informe de Gobierno Shinbaum no abordó la crisis de las personas desaparecidas, ni tampoco de la violencia así como de los riesgos a los que se enfrentan las madres buscadoras; así también no se refirió los ataques en contra de los periodistas ni a las personas que son defensoras de derechos humanos, así como a la “criminalización y estigmatización que siguen restringiendo el espacio cívico”.

En opinión de AI, si bien la mención que hizo la mandataria entorno a la iniciativa de Ley General sobre feminicidio es notable, sin embargo “frente a la persistencia de la violencia feminicida, las reformas legales deben traducirse en prevención, investigación, justicia y reparación efectivas”.

Así mismo, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación preocupa sobre que se “presente la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad”; y añade “como advertimos en Promesas en marcha, derechos en riesgo, México necesita avanzar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos”