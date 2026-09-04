Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum
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La organización no gubernamental precisó que en su segundo informe de Gobierno la presidenta de México, “quedaron fuera de su balance algunas de las crisis de derechos humanos más graves que enfrenta México”, entre ellas las desapariciones
En comunicado publicado por Amnistía Internacional en red social de X, resalta que durante la presentación del segundo informe de Gobierno Shinbaum no abordó la crisis de las personas desaparecidas, ni tampoco de la violencia así como de los riesgos a los que se enfrentan las madres buscadoras; así también no se refirió los ataques en contra de los periodistas ni a las personas que son defensoras de derechos humanos, así como a la “criminalización y estigmatización que siguen restringiendo el espacio cívico”.
En opinión de AI, si bien la mención que hizo la mandataria entorno a la iniciativa de Ley General sobre feminicidio es notable, sin embargo “frente a la persistencia de la violencia feminicida, las reformas legales deben traducirse en prevención, investigación, justicia y reparación efectivas”.
Así mismo, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación preocupa sobre que se “presente la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad”; y añade “como advertimos en Promesas en marcha, derechos en riesgo, México necesita avanzar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos”
Amnistía Internacional es contundente al aseverar que “las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen”. Los ataques dirigidos a periodistas así como a las “personas defensoras” no van a “desaparecen” por el solo hecho de “afirmar que existen libertades”; ni tampoco la violencia en contra de las mujeres no va a tener una solución con “sólo con nuevas leyes”.
“A dos años del inicio de esta administración, reiteramos nuestro llamado al Gobierno de México: reconocer las crisis de derechos humanos es el primer paso para enfrentarlas. Los derechos humanos también deben formar parte de las cuentas que se rinden al país”, concluye Amnistía Internacional en su comunicado
Con información de Amnistía Internacional.