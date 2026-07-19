Trasladan a Ernesto Ruffo Appel al CEFERESO Núm. 1, junto con demás imputados

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México
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    Trasladan a Ernesto Ruffo Appel al CEFERESO Núm. 1, junto con demás imputados
    Ernesto Ruffo Appel fue ingresado a las instalaciones de la FGR en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Cuarto oscuro

La jueza federal, tras una extensa audiencia, ordenó prisión preventiva para al menos 5 de los 8 imputados de huachicol fiscal

El 19 de julio, tras una audiencia de más de 40 horas, se reportó que Ernesto Guillermo Ruffo Appel, junto con otros imputados, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO Núm. 1), ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En la mañana de hoy, medios de comunicación destacaron el ingreso de una camioneta de alto blindaje en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Se estimó que su cargo eran los 8 imputados en el caso de la red de huachicol fiscal. Sin embargo, solo 5 fueron posicionados dentro del auto de blindaje para su transporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/citaron-a-ruffo-appel-a-comparecer-en-noviembre-como-testigo-por-huachicol-tras-hallazgo-de-ramos-arizpe-JG22246942

Para su escolta fueron ubicadas cuatro camionetas de la Marina Armada de México, con personal que portaba armas largas, y cuatro unidades pick up de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Estado de México.

Previamente, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega dictó la medida de prisión preventiva a los inculpados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Los imputados a prisión preventiva, hasta el momento, son Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huachicoleros-estan-en-el-gobierno-somos-mexico-OF22274183

Dos de las personas detenidas fueron puestas en arresto domiciliario, mientras que una fue internada en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. Esto fue el caso para José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, respectivamente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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