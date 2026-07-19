Trasladan a Ernesto Ruffo Appel al CEFERESO Núm. 1, junto con demás imputados
La jueza federal, tras una extensa audiencia, ordenó prisión preventiva para al menos 5 de los 8 imputados de huachicol fiscal
El 19 de julio, tras una audiencia de más de 40 horas, se reportó que Ernesto Guillermo Ruffo Appel, junto con otros imputados, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO Núm. 1), ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
En la mañana de hoy, medios de comunicación destacaron el ingreso de una camioneta de alto blindaje en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Se estimó que su cargo eran los 8 imputados en el caso de la red de huachicol fiscal. Sin embargo, solo 5 fueron posicionados dentro del auto de blindaje para su transporte.
Para su escolta fueron ubicadas cuatro camionetas de la Marina Armada de México, con personal que portaba armas largas, y cuatro unidades pick up de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Estado de México.
Previamente, la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega dictó la medida de prisión preventiva a los inculpados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Los imputados a prisión preventiva, hasta el momento, son Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
Dos de las personas detenidas fueron puestas en arresto domiciliario, mientras que una fue internada en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. Esto fue el caso para José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, respectivamente.