Acusa SAT uso de donatarias para outsourcing ilegal

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal sostuvo que la cancelación de autorizaciones deriva de análisis técnicos del organismo fiscal y no de decisiones políticas del Gobierno federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó organizaciones con registro de donatarias utilizadas para esquemas de subcontratación de personal, práctica prohibida por ley.

“Ayer tuve una reunión con el director del SAT me enseñó varios casos en donde se utilizaban estas asociaciones para contratos de outsourcing de personal, imagínense que está prohibido por ley.

“Entonces, una organización donataria, que no pague impuestos cuando alguien dona recursos, una organización que tenía él no pagó de impuestos se está utilizando por una empresa para contratar a través de esta organización a los empleados de esa empresa”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal indicó que en la revisión también se identificaron organizaciones que no pudieron acreditar sus actividades o presentaron otras irregularidades en el cumplimiento de requisitos.

“Hay casos que no pudieron demostrar que en efecto hay investigación científica y hay otros casos que tienen otras fallas”, expuso.

La Presidenta señaló que las asociaciones tienen la posibilidad de acudir ante el SAT para conocer las razones de la cancelación de su registro y, en su caso, subsanar observaciones.

“De todas maneras tienen la posibilidad de ir con el SAT para que el SAT les puede explicar cuál es el análisis que se hizo de manera técnica y que se está violando para poder acceder a la hacer donatario a no pagar impuestos por una donación de recursos que se hace”, dijo.

La Mandataria federal rechazó que la medida implique dejar en desamparo a población atendida por estas organizaciones y aseguró que, en caso de inconsistencias, pueden aclararse ante la autoridad fiscal.

“Si hay alguna situación en alguna organización que se dedica a atender problemas especiales de niñez o de alguna un grupo vulnerable en la sociedad y que quiere ir con el SAT demostrar que hubo algún problema tiene el derecho y la puerta abierta, pero hay muchas otras que en realidad estábamos utilizando este esquema pues para no pagar impuestos”, sostuvo.