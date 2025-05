Además de sequía, apagones impactan a los agricultores

Agricultores y productores de varias regiones del estado de Chihuahua se han visto afectados no sólo por la sequía prolongada que se vive en la entidad, sino por una serie de cortes de energía que los llevaron a manifestarse ante las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Ahumada.

Alfredo Baca Trejo, productor del municipio de Buenaventura, dijo a EL UNIVERSAL que su protesta es contra los apagones que la CFE realiza en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Pacto de impunidad entre AMLO y Peña Nieto llega a su fin, asegura Riva Palacio

Explicó que llevan entre tres y cuatro meses sufriendo de constantes cortes de energía en periodos de seis y hasta 16 horas.

“Ya tenemos como tres o cuatro meses que nos están cortando la luz a diario de cinco a seis horas en la región de Benito Juárez, Ejido Constitución y Flores Magón, y eso nos está afectando tanto a los hogares como a la producción agrícola”, señaló.

Agregó que la afectación ha sido grande para ellos, pues la falta de energía provoca cortes de los pozos de agua y, por consecuencia, se han registrado casos de atraso de los cultivos; incluso muchos equipos de bombeo para el riego se han descompuesto.

”Está afectando esta situación a la población civil y, claro, a los cultivos porque se paran los pozos y se retrasan los riegos, y las matas no saben de esperar. El maíz, el sorgo, la pradera, los chiles, la cebolla no esperan”, lamentó el productor.

Mencionó que algunos agricultores lograron salvar sus pozos de agua, pero otros sí reportaron daño en arrancadores y motores, debido a los cortes que se presentaron en días pasados.Indicó que lograron, tras varias gestiones, que esta semana se suspendan los cortes de electricidad, pero pueden volver.

Reconoció situaciones de adeudos por parte de ejidatarios y agricultores debido a la sequía, el alza de los precios del suministro eléctrico y la carencia en el campo.

El origen del problema

Algunos productores de la región agrícola de Chihuahua enfrentan adeudos con CFE por el alza en las tarifas para el campo, por lo cual —como respuesta a ese adeudo— la dependencia federal comenzó con los cortes de forma general.

”Las tarifas que tiene [la CFE] para el campo son muy altas, y con los precios de las cosechas y los años secos se ha venido mal la economía para el campo. Por ejemplo, ahorita anda la cebolla a 50 centavos aquí en la labor. ¿Qué va a hacer una persona que tiene cinco hectáreas de cebolla? No le conviene ni sacarla”, planteó.

Baca Trejo admitió que “la mala comercialización no nos da certidumbre en el campo, porque somos buenos para cosechar, pero malos para vender”.

Detalló que, como agricultores, buscan que se les dé un precio de garantía para la venta de los productos que cosechan, para que sus productos sean redituables y con su venta logren absorber costos de luz y agua, entre otros, pero no lo han logrado.

”Es todo eso lo que nos ha llevado a que el campo se vaya yendo más abajo, y más ahora con la sequía tan prolongada que tenemos”.

”Además, hay una ley de energía para el campo, donde existe un subsidio de electricidad con las tarifas para el campo agrícola, y no se ha hecho nada. Siguen dando los precios altos y no hay un apoyo para el campo; y el campo no tiene color, tiene trabajo, ganas de producir, pero así no”, expuso el agricultor.

En espera de una solución

Tras varias manifestaciones, los productores refieren que se logró llegar a un acuerdo con la CFE en esa zona del centro norte de Chihuahua para sostener una reunión donde estarán involucrados la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como diputados locales y federales.

Además, lograron frenar durante este inicio de semana los cortes de agua, los cuales llegaron a ser de hasta 16 horas, pero no tienen certeza de cuándo puedan ser retomados por la CFE.

”Estamos esperando que nos confirmen los diputados para tener la reunión con ellos en Chihuahua, en las oficinas de Conagua. Los temas son diferentes, va desde falta de apoyo a los trigueros, así como los adeudos con CFE que se buscan negociar y llegar a un acuerdo bien, porque no podemos estar hasta 16 horas sin luz”, indicó el agricultor en Chihuahua.

Aún no hay fecha para dicha reunión, mientras que la CFE tampoco expuso una postura al respecto, pese a ser solicitada.