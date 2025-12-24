Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus 2025: a qué hora llega a México y cómo verlo online

/ 24 diciembre 2025
    Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus 2025: a qué hora llega a México y cómo verlo online
    NORAD y Google ofrecen mapas interactivos para rastrear en tiempo real el viaje mundial de Santa Claus este 24 de diciembre, incluido su paso por México durante la Nochebuena. ARCHIVO

Familias en México usan plataformas como NORAD y Google para seguir en vivo la ruta de Santa Claus durante la Nochebuena

En la víspera de Navidad, niñas, niños y adultos en México pueden seguir virtualmente el recorrido mundial de Santa Claus durante la entrega simbólica de regalos. Este 24 de diciembre de 2025, diversas plataformas digitales muestran en tiempo real la ubicación del trineo y los lugares que visita alrededor del planeta.

El programa NORAD Tracks Santa, operado por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, es una de las herramientas más utilizadas para seguir a Santa Claus desde cualquier parte del mundo, incluido México.

De igual manera, Google tiene su propio sistema que sigue en vivo el recorrido de Santa Claus por el mundo entero para que realice la entrega de regalos aquellos niños que se portaron bien.

SIGUE EN VIVO LA RUTA DE SANTA AQUÍ:

CÓMO VER EL RECORRIDO DE SANTA CLAUS EN NORAD TRACKS SANTA

La plataforma NORAD Tracks Santa ofrece mapas interactivos, actualizaciones en tiempo rea y datos sobre las ciudades que visita Santa Claus.

De acuerdo con la información disponible, el rastreo de NORAD suele activarse alrededor de las 3:00 de la mañana (tiempo de México) del 24 de diciembre, cuando el trineo inicia su recorrido desde la región del Extremo Oriente de Rusia y Oceanía, avanzando de este a oeste según los husos horarios.

Las plataformas permiten seguir el viaje en tiempo real mediante sencillos pasos. Para hacerlo, se recomienda:

1. Ingresar a la página oficial de NORAD: www.noradsanta.org

2. Abrir la aplicación móvil disponible para iOS y Android

3. Acceder al mapa interactivo para conocer la ubicación actual del trineo y su siguiente destino

De esta manera, las familias pueden observar el desplazamiento simbólico de Santa Claus a lo largo del día y la noche del 24 de diciembre.

A QUÉ HORA LLEGARÁ SANTA CLAUS A MÉXICO

Con base en registros de años anteriores, se estima que el paso de Santa Claus por México podría presentarse en un rango aproximado entre las 23:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 25 de diciembre

En algunos casos, su recorrido puede extenderse hasta las primeras horas de la Navidad, dependiendo de la progresión del trineo tras avanzar por Europa, África y América del Norte.

El seguimiento digital del recorrido de Santa Claus se ha convertido en una actividad recurrente durante la temporada navideña. Millones de familias en México y otros países utilizan estas plataformas como parte de sus celebraciones, combinando tecnología, entretenimiento y símbolos tradicionales de la fecha.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

