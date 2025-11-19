¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud

Aunque la caravana recorre alrededor de 18 ciudades del país y forma parte del imaginario navideño de miles de familias, activistas advierten que el evento normaliza el consumo de productos que son señalados como detonantes de enfermedades como la obesidad, la diabetes y otros padecimientos metabólicos.

La tradicional Caravana Navideña Coca-Cola , uno de los eventos más reconocidos de la temporada decembrina, atraviesa su momento más cuestionado. Organizaciones civiles y especialistas en salud han solicitado a la Cofepris evaluar su posible cancelación, al considerar que el desfile funciona como una estrategia de marketing que incentiva el consumo de bebidas azucaradas .

El Poder del Consumidor calificó la caravana como una táctica encubierta de publicidad dirigida principalmente a niños y adolescentes, un grupo especialmente vulnerable frente al marketing de bebidas con alto contenido de azúcar.

UN EVENTO FESTIVO SEÑALADO COMO RIESGO SANITARIO

México enfrenta una crisis de salud pública derivada del exceso de azúcar en la dieta. En este contexto, expertos advierten que los mensajes festivos asociados a Coca-Cola influyen en la percepción del producto y fortalecen su presencia en comunidades donde las tasas de sobrepeso infantil son alarmantes.

Según datos presentados por organizaciones ciudadanas, las bebidas azucaradas representan hasta el 70% del consumo total de azúcares añadidos en el país, lo que coloca a México entre los mayores consumidores del mundo. La criticada caravana, aseguran, contribuye a reforzar estos hábitos.

Las denuncias también señalan que en las ciudades donde se presenta el desfile, la prevalencia de sobrepeso en niños de entre 5 y 11 años alcanza niveles preocupantes, con rangos del 34% al 40%, cifras superiores al promedio nacional.

PRESIÓN SOCIAL Y LLAMADOS A LA INTERVENCIÓN

Las organizaciones de consumidores han solicitado formalmente a Cofepris revisar si la Caravana Coca-Cola incumple regulaciones de publicidad responsable y si su impacto justifica la suspensión del evento. También piden una evaluación sanitaria para conocer el alcance real de esta estrategia en la salud de niñas y niños.

Entre 2023 y 2024, cuatro municipios donde pasó la caravana concentraron un tercio de las consultas por obesidad infantil. Monterrey registró 46%, Culiacán 36%, Saltillo 35% y Aguascalientes 33%, datos que los colectivos consideran una señal de alerta.

A pesar de las críticas, Coca-Cola no ha emitido respuesta oficial y la edición 2024 continúa su recorrido programado, mientras crece el debate entre el valor cultural de la caravana y sus posibles consecuencias para la salud pública.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los países con mayor consumo de refrescos por persona.

• La Caravana Coca-Cola inició hace más de 20 años en Norteamérica.

• La marca usa más de 80 mil luces LED por cada camión del desfile.