Adiós a Selva Mágica: el parque que marcó la infancia de generaciones cierra tras 38 años

Después de casi cuatro décadas de historias, juegos mecánicos y recuerdos familiares, Selva Mágica dejó de operar oficialmente en Guadalajara. El parque, fundado en abril de 1988, se convirtió con el paso de los años en uno de los espacios de entretenimiento más reconocidos de la capital de Jalisco.

Durante su trayectoria, el complejo llegó a contar con más de 30 atracciones dirigidas a diferentes públicos. Entre ellas destacó El Titán, una de sus montañas rusas más representativas y considerada durante años como una de las más grandes del occidente de México. Para numerosas familias tapatías, Selva Mágica no solo representaba un sitio para pasar el día, sino también un escenario de recuerdos de infancia, celebraciones y primeras experiencias en juegos mecánicos. ”Lo hacemos con enorme gratitud” A través de un mensaje, la administración del parque agradeció a las generaciones de visitantes que formaron parte de su historia y reconoció el valor sentimental que adquirió el lugar para la comunidad. La empresa destacó que durante décadas acompañó a familias tapatías en momentos que permanecieron en su memoria, desde las primeras experiencias en una montaña rusa hasta las fotografías tomadas durante las visitas al parque.

La compañía también aclaró que Selva Mágica pertenece a una empresa independiente del Zoológico Guadalajara, pese a que ambos espacios se encuentran próximos y el recinto faunístico tuvo participación en los primeros años del proyecto. Asimismo, la administración aseguró que el cierre se realizó cumpliendo con las obligaciones laborales correspondientes y respetando los derechos de quienes trabajaban en las áreas operativas y administrativas.

¿Por qué cerró Selva Mágica? El anuncio llega después de varios años en los que el parque había experimentado una disminución en la afluencia de visitantes. A través de redes sociales comenzaron a circular videos y comentarios de personas que mostraban un complejo diferente al de sus años de mayor popularidad. Entre las principales inconformidades se encontraban atracciones que no estaban disponibles y un menor movimiento dentro de las instalaciones. A esta situación se sumaron los efectos que dejó la pandemia, periodo del que el parque enfrentó dificultades para recuperar los niveles de visitantes registrados anteriormente. Con su cierre, Selva Mágica termina una historia de 38 años en Guadalajara, dejando atrás una etapa marcada por atracciones mecánicas y experiencias que formaron parte de la infancia de varias generaciones. La despedida representa también el final de uno de los espacios recreativos que durante décadas estuvo presente en la oferta turística y familiar de Jalisco.

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