Adjudica CFE 38 proyectos solares y eólicos en 16 estados; red eléctrica de México llegará a cerca de 115 mil kilómetros

La directora general de la empresa pública, Emilia Calleja , informó durante La Mañanera del Pueblo que las nuevas centrales forman parte de un programa más amplio para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional frente al crecimiento de la demanda.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) adjudicó 38 proyectos de generación solar y eólica en 16 estados del país, como parte de la estrategia para ampliar la capacidad eléctrica y diversificar las fuentes de energía disponibles en México.

Los proyectos se distribuirán en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas .

La expansión contempla tanto instalaciones de energías renovables como otros proyectos destinados a incrementar la capacidad de generación eléctrica en los próximos años.

MÁS DE 10 MIL MEGAWATTS DE NUEVA CAPACIDAD

De acuerdo con la información presentada por la CFE, el plan contempla 58 proyectos de generación que en conjunto permitirán incorporar más de 10 mil 400 megawatts (MW) de capacidad.

Dentro de este paquete se encuentran proyectos desarrollados mediante esquemas mixtos, además de las centrales solares y eólicas que fueron adjudicadas en los 16 estados.

La nueva capacidad renovable se integrará a otros proyectos que desarrolla y moderniza la CFE, entre ellos centrales de ciclo combinado e hidroeléctricas.

La diversificación de las fuentes de generación busca atender una demanda eléctrica que continúa aumentando conforme se incorporan nuevos hogares, servicios y actividades productivas al sistema.

El crecimiento de sectores industriales y comerciales también requiere ampliar la capacidad disponible para evitar que las redes existentes se conviertan en un obstáculo para el suministro de electricidad.

RED ELÉCTRICA CRECERÁ HASTA CERCA DE 115 MIL KILÓMETROS

La expansión no se limita a las centrales de generación. La CFE también trabaja en 60 proyectos de transmisión que permitirán ampliar la extensión de la red eléctrica nacional.

Calleja explicó que, una vez concluidas estas obras, la red de transmisión alcanzará cerca de 115 mil kilómetros.

“Con los 60 proyectos que ya tenemos en marcha llegará a cerca de 115 mil kilómetros”, señaló la directora general de la CFE durante la conferencia.

La ampliación permitirá transportar la electricidad desde las centrales de generación hacia ciudades, comunidades, hogares, comercios e industrias, conectando los nuevos puntos de generación con los principales centros de consumo.

La funcionaria utilizó una comparación para dimensionar el tamaño de la infraestructura. Si todas las líneas de transmisión fueran colocadas una detrás de otra, su extensión sería suficiente para dar aproximadamente tres vueltas completas a la Tierra.

LA TRANSMISIÓN SERÁ CLAVE PARA LAS NUEVAS CENTRALES

La construcción de nuevas plantas de generación requiere infraestructura capaz de transportar la electricidad producida hacia las zonas donde será utilizada.

Por ello, los proyectos de transmisión avanzan de manera paralela a la expansión de la capacidad de generación. La CFE busca fortalecer las redes para incorporar la electricidad proveniente de las nuevas centrales solares, eólicas, hidroeléctricas y de ciclo combinado.

La estrategia también responde al incremento previsto en el consumo de electricidad. La llegada de nuevos hogares, empresas, industrias y servicios genera una mayor demanda sobre las redes existentes.

Con los proyectos actualmente en desarrollo, la empresa pública plantea ampliar tanto la generación como la transmisión, dos componentes necesarios para aumentar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional.