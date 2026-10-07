Sheinbaum firma decreto de ley, doble nacionalidad impedirá candidaturas a partir de 2028

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México
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    Sheinbaum firma decreto de ley, doble nacionalidad impedirá candidaturas a partir de 2028
    La reforma constitucional establece que quienes tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidatos.

Sheinbaum firma reforma sobre doble nacionalidad. Conoce qué cargos serán afectados y cuándo entrará en vigor el nuevo requisito electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la reforma constitucional que establece un nuevo requisito de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación establece que las personas con doble nacionalidad podrán aspirar a estos cargos únicamente si renuncian previamente a su otra nacionalidad. La medida no elimina la doble nacionalidad para la población en general, sino que fija una condición específica para quienes pretendan competir por los cargos señalados.

Durante una conferencia, Sheinbaum explicó la disposición y señaló: “Quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, presidente o presidenta de la República, sólo puede ser mexicano”.

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El cambio tendrá efectos en los procesos electorales correspondientes a 2028, de acuerdo con el régimen transitorio de la reforma.

¿QUÉ PASARÁ CON QUIENES TIENEN DOS NACIONALIDADES?

La reforma no significa que una persona pierda automáticamente su derecho a la doble nacionalidad por tenerla actualmente. El punto central es que, si desea registrarse como candidata o candidato para alguno de los cargos contemplados, deberá acreditar la renuncia a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro.

Luisa María Alcalde explicó el alcance de la modificación y señaló: “Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”.

La disposición constitucional contempla a quienes busquen la Presidencia de la República, las gubernaturas de las entidades federativas y la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo de la reforma es establecer una condición de nacionalidad única para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.

La medida tampoco impide que mexicanos con otra nacionalidad participen en otras actividades políticas o ejerzan sus derechos como ciudadanos. La restricción se concentra en los cargos ejecutivos incluidos en la reforma.

LA REFORMA YA FUE APROBADA POR EL CONGRESO

El cambio constitucional forma parte de una reforma que pasó por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. El proceso legislativo requirió la aprobación de las dos terceras partes de las cámaras federales y el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales.

El Sistema de Información Legislativa señala que la propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.

Además de exigir la renuncia a otra nacionalidad antes del registro, el proyecto contempla restricciones adicionales para quienes ejerzan estos cargos, entre ellas no adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el desempeño de la función. También plantea limitaciones relacionadas con el uso de documentos de identidad extranjeros y el ejercicio de derechos políticos ante otro Estado.

Alcalde indicó que todavía deberán emitirse disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento mediante el cual se realizará la renuncia y qué autoridades intervendrán.

LAS NUEVAS REGLAS APLICARÁN DESDE 2028

Tras la firma presidencial, el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La aplicación de las disposiciones electorales quedó prevista para el proceso correspondiente a 2028.

Sheinbaum explicó que la entrada en vigor hasta ese proceso responde a las reglas que impiden modificar las condiciones electorales de manera inmediata cuando un proceso ya está en marcha.

La reforma establece así una nueva condición para quienes aspiren a representar al Estado mexicano desde los principales cargos ejecutivos del país. Para quienes tengan doble nacionalidad, la posibilidad de competir seguirá abierta, pero estará condicionada a renunciar a la otra nacionalidad antes de solicitar el registro electoral.

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DATOS CURIOSOS

· La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales.

· El requisito aplicará para la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de CDMX.

· Tener doble nacionalidad no implica perderla automáticamente por esta reforma.

· La renuncia a la otra nacionalidad deberá realizarse antes del registro como candidato o candidata.

· Las nuevas reglas electorales serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028.

· La reforma contempla también que quien ejerza uno de estos cargos no pueda adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su mandato.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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