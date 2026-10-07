México alcanza 99.88% de cobertura eléctrica; Invertirá 1 billón 168 mil 710 millones de pesos en electricidad y gas hacia 2030: Energía

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    México alcanza 99.88% de cobertura eléctrica; Invertirá 1 billón 168 mil 710 millones de pesos en electricidad y gas hacia 2030: Energía
    México alcanza 99.88% de cobertura eléctrica y prevé invertir 1.16 billones de pesos en generación, transmisión, distribución y gasoductos hacia 2030. VANGUARDIA/ARCHIVO

México alcanzó una cobertura eléctrica de 99.88% y proyecta inversiones por más de 1.16 billones de pesos en electricidad y gasoductos entre 2025 y 2030

México alcanzó una cobertura eléctrica de 99.88%, luego de la ejecución de 21 mil 359 obras de electrificación que beneficiaron a alrededor de 600 mil personas, informó la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que el Gobierno federal mantiene como objetivo llevar el servicio a prácticamente todos los hogares del país. La meta es alcanzar una cobertura de 99.88% en 2028 o a principios de 2029.

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, las obras de electrificación realizadas representaron una inversión de 12 mil 807 millones de pesos. Los trabajos buscan conectar a comunidades que todavía enfrentaban dificultades para acceder al servicio eléctrico.

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Entre las acciones se encuentran 746 obras de los Planes de Justicia, que beneficiaron a más de 26 mil personas de comunidades de pueblos originarios.

TECHOS SOLARES Y ESTUFAS EFICIENTES FORMAN PARTE DEL PLAN

La estrategia de electrificación también contempla soluciones mediante energías renovables. Uno de los programas señalados durante la presentación fue el de Techos Solares para el Bienestar, con 5 mil 168 instalaciones destinadas a familias de Baja California.

El objetivo de estos sistemas es reducir el impacto del consumo de electricidad durante los periodos de altas temperaturas, cuando aumenta la demanda de energía debido al uso de equipos de refrigeración.

La Secretaría de Energía también reportó la instalación de 11 mil 750 estufas eficientes de leña en 23 municipios contemplados dentro del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha.

González señaló que el propósito es que el suministro llegue a todos los hogares, ya sea mediante su conexión al Sistema Eléctrico Nacional o a través de fuentes renovables en las comunidades donde resulte necesario.

La cobertura de 99.88% significa que el país se encuentra cerca de alcanzar la meta de 99.9%, aunque todavía existen zonas donde la infraestructura necesaria para llevar electricidad representa un desafío.

GOBIERNO PROYECTA INVERSIÓN DE 1.16 BILLONES DE PESOS

Además de las obras de electrificación, el Gobierno de México contempla una inversión de 1 billón 168 mil 710 millones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer la infraestructura energética del país.

Del monto total, 1 billón 27 mil 805 millones de pesos serán destinados al sector eléctrico, mientras que 140 mil 906 millones corresponderán a infraestructura de gasoductos.

La mayor parte de los recursos destinados al sector eléctrico se concentrará en la generación de energía, con una inversión estimada de 794 mil 109 millones de pesos. El dinero se distribuirá entre proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, esquemas mixtos y participación privada.

Para ampliar y fortalecer las redes eléctricas se contemplan 161 mil 226 millones de pesos para transmisión y otros 72 mil 470 millones para distribución.

GASODUCTOS TAMBIÉN RECIBIRÁN MILLONARIA INVERSIÓN

La infraestructura de gas natural forma parte de la estrategia energética hacia 2030. Para los gasoductos se proyectan recursos por 140 mil 906 millones de pesos.

De esa cantidad, 53 mil 812 millones de pesos corresponderán a proyectos de la CFE, mientras que 87 mil 93 millones estarán destinados a infraestructura a cargo de Cenagas.

La Secretaría de Energía indicó que las inversiones permitirán incorporar nueva capacidad de generación eléctrica, ampliar las redes para transportar energía y fortalecer el suministro de gas natural.

Durante la presentación, González explicó que los proyectos ya se encuentran en marcha y que las obras de generación, transmisión, distribución y gasoductos continuarán desarrollándose durante los próximos años.

El plan plantea así una expansión simultánea de la infraestructura eléctrica y gasífera, mientras el Gobierno busca llevar el suministro de electricidad a la mayor parte de las comunidades que aún presentan rezagos.

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DATOS CURIOSOS

· México reporta una cobertura eléctrica de 99.88%.

· Las 21 mil 359 obras de electrificación beneficiaron a aproximadamente 600 mil personas.

· La meta oficial es llegar a 99.9% de cobertura en 2028 o principios de 2029.

· Se instalaron 5 mil 168 Techos Solares para el Bienestar en Baja California.

· La inversión total proyectada para electricidad y gasoductos hasta 2030 asciende a 1 billón 168 mil 710 millones de pesos.

· La mayor partida corresponde a generación eléctrica, con 794 mil 109 millones de pesos.

· Para gasoductos se contemplan 140 mil 906 millones de pesos hasta 2030.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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