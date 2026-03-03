Adolescente de 16 años es detenido por feminicidio de menor de 14 en Naco, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 2 de marzo que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un adolescente menor de 16 años por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una menor de 14 años, en hechos registrados en el municipio de Naco.

La víctima, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley, contaba con reporte de desaparición desde el 22 de febrero.

INVESTIGACIONES SEÑALAN QUE JOVEN DE 16 AÑOS LE QUITÓ LA VIDA A MENOR

De acuerdo con los datos de investigación, los hechos que se le atribuyen al adolescente ocurrieron entre los días 22 y 23 de febrero de 2026 en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Ramírez, entre 16 de Septiembre y 5 de Febrero, en Naco, Sonora.

Las indagatorias establecen que el adolescente presuntamente agredió a la víctima cuando se encontraba sola, provocándole la muerte. La Fiscalía señaló que existen otros datos de prueba que establecen la oportunidad y un posible móvil del hecho.

PRUEBAS PERICIALES Y GENÉTICA FORENSE

Según informó la FGJES, pruebas periciales en materia de genética forense establecieron la presencia de ADN del adolescente imputado en el cuerpo de la víctima.

Asimismo, en pertenencias del señalado se identificaron correspondencias con el perfil genético de la menor, lo que, de acuerdo con la autoridad ministerial, corrobora la teoría del caso integrada en la carpeta de investigación.