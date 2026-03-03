Adolescente de 16 años es detenido por feminicidio de menor de 14 en Naco, Sonora

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    Adolescente de 16 años es detenido por feminicidio de menor de 14 en Naco, Sonora
    La menor de 14 años fue localizada sin vida en Naco; el adolescente imputado permanece en internamiento mientras se resuelve su situación jurídica VANGUARDIA

FGJES ejecuta orden de aprehensión contra un menor de 16 años por feminicidio de adolescente reportada desaparecida en Naco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 2 de marzo que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un adolescente menor de 16 años por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una menor de 14 años, en hechos registrados en el municipio de Naco.

La víctima, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley, contaba con reporte de desaparición desde el 22 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

INVESTIGACIONES SEÑALAN QUE JOVEN DE 16 AÑOS LE QUITÓ LA VIDA A MENOR

De acuerdo con los datos de investigación, los hechos que se le atribuyen al adolescente ocurrieron entre los días 22 y 23 de febrero de 2026 en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Ramírez, entre 16 de Septiembre y 5 de Febrero, en Naco, Sonora.

Las indagatorias establecen que el adolescente presuntamente agredió a la víctima cuando se encontraba sola, provocándole la muerte. La Fiscalía señaló que existen otros datos de prueba que establecen la oportunidad y un posible móvil del hecho.

PRUEBAS PERICIALES Y GENÉTICA FORENSE

Según informó la FGJES, pruebas periciales en materia de genética forense establecieron la presencia de ADN del adolescente imputado en el cuerpo de la víctima.

Asimismo, en pertenencias del señalado se identificaron correspondencias con el perfil genético de la menor, lo que, de acuerdo con la autoridad ministerial, corrobora la teoría del caso integrada en la carpeta de investigación.

PROCESO LEGAL Y AUDIENCIA INICIAL

El agente del Ministerio Público especializado integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. Tras su ejecución, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la representación social formuló imputación.

El adolescente quedó en internamiento como medida cautelar, mientras se desarrolla el proceso. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez fijó el próximo 6 de marzo como fecha para resolver sobre la vinculación a proceso.

HALLAZGO DEL CUERPO Y ANTECEDENTES DE DESAPARICIÓN

De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, la mañana del 26 de febrero fue localizado el cuerpo de la joven en una construcción dentro del municipio fronterizo de Naco.

La Fiscalía de Sonora confirmó mediante comunicado oficial que la adolescente fue encontrada sin vida en la colonia Luis Donaldo Colosio. El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Naco actuaron como primeros respondientes y acordonaron el área.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos en un predio cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Posteriormente, personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos establecidos.

La menor contaba con antecedente de ausencia desde el 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación integra todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Feminicidios
Menores De Edad

Localizaciones


Sonora

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Coahuila registró un marginal aumento entre la población que no le alcanza para comprar la canasta alimentaria.

Vive 24.9% bajo pobreza laboral en Coahuila; aumentó al cierre de 2025
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Autoridades sanitarias intensificaron la campaña de vacunación en la entidad, donde se han aplicado más de 112 mil dosis para contener la enfermedad.

De Saltillo, quinto caso de sarampión en Coahuila

Cuando se rebasa la pasión y no hay castigo, las expresiones de odio y racismo suelen aparecer en estadios de todo el mundo, temas en que la FIFA y los clubes involucrados han puesto la lupa.

Odio y racismo siguen metiendo gol en el futbol mundial
Apuesta. La fusión entre HBO Max y Paramount+ podría redefinir la competencia en el mercado global del streaming.

Mega fusión en streaming: HBO Max y Paramount+ unirán fuerzas
El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en relación a la detención de Karina Marlene Barrón Perales

Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas
Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue detenido por su presunto vínculo con el asesinato de Carlos Manzo.

Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’
Esta mañana fue trasladado el cuerpo del líder de CJNG al Panteón del Recinto de la Paz, quien fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero.

‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda