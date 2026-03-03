Adolescente de 16 años es detenido por feminicidio de menor de 14 en Naco, Sonora
FGJES ejecuta orden de aprehensión contra un menor de 16 años por feminicidio de adolescente reportada desaparecida en Naco
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 2 de marzo que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un adolescente menor de 16 años por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una menor de 14 años, en hechos registrados en el municipio de Naco.
La víctima, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley, contaba con reporte de desaparición desde el 22 de febrero.
INVESTIGACIONES SEÑALAN QUE JOVEN DE 16 AÑOS LE QUITÓ LA VIDA A MENOR
De acuerdo con los datos de investigación, los hechos que se le atribuyen al adolescente ocurrieron entre los días 22 y 23 de febrero de 2026 en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Ramírez, entre 16 de Septiembre y 5 de Febrero, en Naco, Sonora.
Las indagatorias establecen que el adolescente presuntamente agredió a la víctima cuando se encontraba sola, provocándole la muerte. La Fiscalía señaló que existen otros datos de prueba que establecen la oportunidad y un posible móvil del hecho.
PRUEBAS PERICIALES Y GENÉTICA FORENSE
Según informó la FGJES, pruebas periciales en materia de genética forense establecieron la presencia de ADN del adolescente imputado en el cuerpo de la víctima.
Asimismo, en pertenencias del señalado se identificaron correspondencias con el perfil genético de la menor, lo que, de acuerdo con la autoridad ministerial, corrobora la teoría del caso integrada en la carpeta de investigación.
PROCESO LEGAL Y AUDIENCIA INICIAL
El agente del Ministerio Público especializado integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. Tras su ejecución, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la representación social formuló imputación.
El adolescente quedó en internamiento como medida cautelar, mientras se desarrolla el proceso. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez fijó el próximo 6 de marzo como fecha para resolver sobre la vinculación a proceso.
HALLAZGO DEL CUERPO Y ANTECEDENTES DE DESAPARICIÓN
De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, la mañana del 26 de febrero fue localizado el cuerpo de la joven en una construcción dentro del municipio fronterizo de Naco.
La Fiscalía de Sonora confirmó mediante comunicado oficial que la adolescente fue encontrada sin vida en la colonia Luis Donaldo Colosio. El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Naco actuaron como primeros respondientes y acordonaron el área.
Posteriormente, personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos establecidos.
La menor contaba con antecedente de ausencia desde el 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación integra todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.