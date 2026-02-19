Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

México
/ 19 febrero 2026
    Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali
    La condena fue sustentada con pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California; familiares de Daryela Valdez señalaron que la resolución representa justicia tras años de proceso VANGUARDIA

El Tribunal de Mexicali dictó sentencia por el feminicidio de Daryela Valdez, provocado por Honorio González en 2023

Honorio González García fue condenado a 53 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Daryela Elizabeth Valdez Rocha, además de recibir una multa superior a medio millón de pesos por concepto de reparación del daño.

La sentencia fue dictada durante la audiencia de individualización de sanciones correspondiente a la causa penal 00264/2023, realizada el martes 17 de febrero. El caso está relacionado con el asesinato de la joven de 24 años, ocurrido el 15 de enero de 2023 en el fraccionamiento Paseos del Sol, en el municipio de Mexicali.

El fallo fue emitido por el juez de Control Gerardo Aceves Salazar, quien otorgó valor probatorio a los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado de Baja California y la asesoría jurídica pública.

TE PUEDE INTERESAR: Feminicidio de Daryela Valdez Rocha: declaran culpable a Honorio tras tres años de juicio en Mexicali

HONORIO DEBERÁ CUMPLIR MÁS DE 53 AÑOS DE PRISIÓN Y PAGAR UNA MULTA POR EL FEMINICIDIO DE DARYELA

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía estatal al medio Proceso, el sentenciado recibió una pena de 53 años y 8 meses de prisión, una multa de 36 mil 309 pesos y el pago de 524 mil 924 pesos con 40 centavos por concepto de reparación del daño.

Asimismo, se le negaron beneficios legales y continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La lectura formal de la sentencia fue programada para el 24 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en la sala 6, en la capital de Baja California.

$!Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

DARYELA HABÍA DENUNCIADO VARIAS VECES A HONORIO

Según las investigaciones, la joven fue asesinada con arma blanca en su domicilio el 15 de enero de 2023. El sentenciado, de 73 años de edad, fue acusado en un contexto de relación violenta con la víctima.

De acuerdo con la información difundida en su momento, la joven había presentado denuncias previas ante la policía municipal y la Fiscalía estatal por hechos relacionados con violencia, sin que se concretaran acciones que evitaran el crimen.

Durante el proceso judicial, que se prolongó durante tres años, se impulsó la denominada “Ley Daryela”, orientada a la capacitación de servidores públicos para la atención de casos de violencia. Paralelamente, familiares del acusado sostuvieron en distintas ocasiones su inocencia y señalaron que no se tomó en cuenta una tercera muestra de sangre encontrada en el lugar de los hechos.

$!Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

FAMILIA DE DARYELA CELEBRA SENTENCIA DE HONORIO

Tras conocerse la sentencia, Elvira Rocha, madre de la joven, declaró que con la resolución se cumplió el objetivo de hacer justicia.

“Así como él cumplió su palabra de matarla, nosotros cumplimos nuestra palabra de lograr el objetivo de que se hiciera justicia. Ya con esto, mi hija descansa en paz”, expresó a medios locales al concluir la audiencia.

También recordó que el proceso judicial fue largo y complejo, y que hubo momentos en los que consideraron desistir, aunque mantuvieron la determinación de continuar.

“El nombre de ella estaba en nuestra mente y en nuestros corazones”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro

La madre de la joven manifestó que espera que este caso contribuya a generar mayor empatía institucional y atención hacia las víctimas de violencia y sus familias.

Con la emisión del fallo condenatorio y la programación de la lectura de sentencia, el proceso judicial avanza hacia su etapa final en el ámbito penal, mientras la resolución establece la responsabilidad del sentenciado y las sanciones correspondientes por el feminicidio ocurrido en Mexicali.

