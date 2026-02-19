$!Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

Honorio González García fue condenado a 53 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Daryela Elizabeth Valdez Rocha, además de recibir una multa superior a medio millón de pesos por concepto de reparación del daño.

La sentencia fue dictada durante la audiencia de individualización de sanciones correspondiente a la causa penal 00264/2023, realizada el martes 17 de febrero. El caso está relacionado con el asesinato de la joven de 24 años, ocurrido el 15 de enero de 2023 en el fraccionamiento Paseos del Sol, en el municipio de Mexicali.

El fallo fue emitido por el juez de Control Gerardo Aceves Salazar, quien otorgó valor probatorio a los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado de Baja California y la asesoría jurídica pública.

HONORIO DEBERÁ CUMPLIR MÁS DE 53 AÑOS DE PRISIÓN Y PAGAR UNA MULTA POR EL FEMINICIDIO DE DARYELA

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía estatal al medio Proceso, el sentenciado recibió una pena de 53 años y 8 meses de prisión, una multa de 36 mil 309 pesos y el pago de 524 mil 924 pesos con 40 centavos por concepto de reparación del daño.

Asimismo, se le negaron beneficios legales y continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La lectura formal de la sentencia fue programada para el 24 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en la sala 6, en la capital de Baja California.