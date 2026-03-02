Localizan cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos en un predio cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

La joven estudiante fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero del 2026

El dos de marzo se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly Jocelin Ramos, estudiante desaparecida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La estudiante fue reportada como desaparecida el 20 de febrero del 2026. Según información recopilada por El Universal, el cuerpo de Kimberly fue hallado en un predio cercano a la parte norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Medios han destacado que los operativos de búsqueda comenzaron desde el reporte inicial; sin embargo, estudiantes del plantel educativo exigieron transparencia y endurecimiento de las investigaciones relacionadas con Kimberly. Durante las protestas, se reportó que hubo derribamiento de puertas, destrucción de ventanas y cámaras de vigilancia en la rectoría de la institución.

Posteriormente, se informó que los operativos de búsqueda localizaron el cuerpo en una zona boscosa de Cuernavaca, en el poblado de Chamilpa.

Durante las jornadas de la comisión interinstitucional de búsqueda de personas, se logró detener a uno de los presuntos culpables de la desaparición y feminicidio de Kimberly. Fue identificado como Jared Alejandro ‘N’; entre sus pertenencias encontraron la INE y la bolsa de la víctima.

