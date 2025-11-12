Adolescentes crean catálogo sexual usando IA con fotos de 400 alumnos de secundaria

México
/ 12 noviembre 2025
    Adolescentes crean catálogo sexual usando IA con fotos de 400 alumnos de secundaria
    Tres estudiantes de Zacatecas manipularon imágenes de más de 400 compañeros con inteligencia artificial para crear un catálogo sexual que se difundió en redes. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En Zacatecas, tres adolescentes usaron inteligencia artificial para alterar fotos de más de 400 alumnos y crear un catálogo sexual

Un grupo de madres y alumnas de la Secundaria Técnica 1 en Zacatecas salió a las calles el pasado 10 de noviembre para denunciar un hecho alarmante: tres adolescentes tomaron y modificaron fotografías de más de 400 estudiantes, tanto alumnas como alumnos, con ayuda de inteligencia artificial, generando un catálogo sexual que se difundió en redes sociales.

Las manifestantes bloquearon el boulevard López Mateos y exigieron sanciones ejemplares contra los responsables, además de la destitución del director del plantel, Juan Carlos Torres Alba, y de la trabajadora social, Magdalena de la Luz Huerta Martínez. Según denunciaron, ambas autoridades minimizaron el caso, alegando que “sólo se trataba de una broma pesada”.

De acuerdo con los testimonios de las familias, los alumnos de tercer grado fueron quienes tomaron las fotos, las alteraron con programas de IA generativa para sexualizarlas y luego difundieron las imágenes en redes. El hecho ha causado indignación en toda la comunidad educativa por la gravedad de la violencia digital cometida.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES

Padres y madres de familia denunciaron que, al enterarse del caso, las autoridades intentaron destruir la evidencia y restar importancia al hecho. Los primeros reclamos ocurrieron el 7 de noviembre, cuando un grupo de padres acudió a la escuela para exigir explicaciones y respuestas concretas.

Tras la protesta pública, la Secretaría de Educación de Zacatecas anunció la remoción temporal del director y de la trabajadora social del plantel, quienes serán investigados por omisión. Según las madres afectadas, la trabajadora social incluso responsabilizó a las alumnas por “usar falda corta”, lo que desató aún más indignación.

No obstante, el martes siguiente, los docentes suspendieron clases en solidaridad con el director y la trabajadora social, argumentando que “se está criminalizando a los profesores por actos fuera de su control”. Esta postura dividió a la comunidad escolar y provocó nuevas discusiones sobre la responsabilidad de los adultos en el entorno educativo.

INVESTIGACIÓN PENAL Y CONSECUENCIAS LEGALES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó que abrió una carpeta de investigación por delitos contra la intimidad sexual en contra de al menos uno de los estudiantes involucrados. El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó que los adolescentes podrían ser sometidos a un procedimiento penal especializado.

En caso de comprobarse su responsabilidad, los menores podrían recibir una medida de internamiento de hasta tres años, que es la sanción máxima aplicable según su edad. “Se trata de un tema muy sensible que violenta la integridad y el desarrollo social de las adolescentes”, explicó el fiscal.

El funcionario añadió que, aunque las imágenes hayan sido generadas artificialmente, el daño psicológico y social hacia las víctimas es real, pues se usaron sus rostros sin consentimiento y se afectó su reputación dentro y fuera de la escuela.

DATOS CURIOSOS

• El delito de violación a la intimidad sexual en México está contemplado en la Ley Olimpia y puede ser sancionado con prisión, incluso si las imágenes son manipuladas digitalmente.

• En 2023, la UNICEF alertó sobre el incremento de casos de violencia digital en adolescentes, principalmente a través de IA y redes sociales.

• Zacatecas se encuentra entre los primeros estados en implementar protocolos escolares contra la violencia cibernética y el uso indebido de inteligencia artificial.

La situación en la Secundaria Técnica 1 reabre el debate sobre la responsabilidad digital, el uso ético de la inteligencia artificial y la urgencia de políticas escolares que protejan la integridad de niñas y adolescentes frente a nuevas formas de violencia. Mientras tanto, las familias continúan exigiendo justicia y la creación de medidas efectivas para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir.

Temas


acoso sexual
Adolescencia
Ley Olimpia

Localizaciones


Zacatecas

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

