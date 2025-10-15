Aplican Ley Olimpia en caso de difusión de imágenes íntimas contra un hombre

DURANGO, DGO.- En Durango se ha registrado un hecho poco frecuente: la aplicación de la Ley Olimpia en favor de un hombre víctima de violencia digital, luego de que su compañera de vivienda, su “roomie”, difundiera imágenes íntimas sin su consentimiento. Este episodio marca uno de los primeros casos reconocidos a nivel nacional con estas características.

Según el reporte, la mujer compartió las imágenes privadas del afectado en redes sociales, lo que configura un delito tipificado en la legislación de violencia digital. Las autoridades locales ya han abierto una carpeta de investigación y señalan que esta acción podría acarrear una pena de entre tres y seis años de prisión.

No existía relación sentimental entre ambos: simplemente compartían el inmueble. Se acusa que la motivación detrás de la difusión fue una forma de extorsión, posiblemente para exigir un pago adicional o evitar el pago de la renta del lugar.

La filtración de las imágenes fue breve -solo algunos días- pero los fiscales enfatizaron que ese lapso no atenúa la gravedad del delito. La sola exposición sin autorización ya constituye una vulneración a la intimidad protegida por la Ley Olimpia.

Este caso representa un precedente para el combate legal contra la violencia digital, pues reafirma que la protección no está limitada por género: cualquier persona puede recurrir a esta figura legal.

La legislación mexicana califica como violencia digital la difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento, así como su exposición o exhibición, ya sean reales o simulados. Esta normativa se aplica tanto a mujeres como a hombres.

Las autoridades de Durango continúan con la investigación y el proceso judicial. Mientras tanto, se espera que este caso genere mayor visibilidad sobre la necesidad de garantizar protección legal contra abusos digitales para todas las personas, sin importar su género. Con información de El Universal