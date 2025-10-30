Sanciona EU a red de tráfico de migrantes que opera desde Cancún

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una red dedicada al tráfico de migrantes de Asia, Europa y Sudamérica hacia Estados Unidos, liderada por un ciudadano mexicano y uno de India que operan desde Cancún.

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la organización Bhardwaj sería liderada por el matrimonio entre Vikrant Bhardwaj e Indu Rani, ciudadanos de México e India que dirigían un conglomerado transnacional de compañías y personas que también trafican drogas y tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones están dirigidas a la pareja, a dos personas más, así como 16 compañías vinculadas.

“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios de las agencias policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir de forma ilegal a migrantes a EU”, aseguró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro John K. Hurley.

La red, de acuerdo con autoridades estadounidenses, usó varios medios de transporte y propiedades desde Cancún para facilitar la entrada a territorio estadounidense desde un corredor que se expande de Tapachula, Chiapas, hasta Mexicali, Baja California.