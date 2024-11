Advierten amenaza a derechos y libertades por Morena

Panistas, exmandatarios y diputados europeos advirtieron sobre el riesgo en el que se encuentran los derechos y las libertades de los ciudadanos debido a Morena.

Al participar en el foro América Libre, convocado por el PAN, Guadalupe Murguía, coordinadora de Acción Nacional en el Senado, advirtió que es un hecho que México está polarizado, gracias al empeño del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que dividió a la población entre el pueblo bueno y sabio y la mafia en el poder.

TE PUEDE INTERESAR: Luisa María Alcalde exige al INE reducir costo de más de 13 mil mdp para elección del Poder Judicial

“¿Qué significa todo esto? Que las libertades y derechos en México se encuentran gravemente amenazados, que los medios de defensa a través de control de constitucionalidad se han cerrado. ¿Y qué nos queda a los demócratas, a las personas libres? Alzar la voz para generar conciencia en los ciudadanos del grave, gravísimo riesgo que significa este Gobierno autoritario que si bien llegó por la vía democrática, se ha empeñado en constituirse en un poder absoluto, autoritario, autocrático y con tintes y claramente rasgos dictatoriales”, planteó.

Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, advirtió que en México no se está respetando la República ni la división de poderes.

“Tenemos hoy en la silla a una mujer que cuando a mí me dicen: rompió el techo de cristal, no, no rompió el techo de cristal, está haciendo todo lo necesario para destruir la República, para destruir la división de poderes que tantos siglos nos ha costado construir en mi país y por eso tenemos que levantar la voz”, sostuvo.

La ex diputada federal acusó la compra de opositores, de consejeros y de magistrados electorales y de Ministros para lograr que se aprobara la reforma judicial.

“Compraron a personajes del Instituto Nacional Electoral, compraron a magistrados electorales, compraron a diputados federales, compraron a senadores, compraron y doblaron a un Ministro de la Corte, que es el Ministro Pérez Dayán. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo volver a mirar a los ojos a tus hijos cuando le entregaste a los tiranos a tu propio país?”, cuestionó.

Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, indicó que hoy surge una nueva época con nuevos retos, entre los que se encuentran los populismos estatistas deshumanizados.

“Hoy, en medio de las agonías de un mundo viejo que se transforma y un mundo nuevo que nace, necesitamos unirnos todos para que esta nueva época nazca con la capacidad de enfrentar los retos que encaramos. El reto de los populismos estatistas deshumanizados, los retos de los cambios climáticos y demográfico, el reto de la nueva organización social, el reto de la conflagración entre naciones provocado por la ambición desmedida de gobernantes indiferentes a la muerte y el sufrimiento de personas extranjeras y aun de sus compatriotas”, dijo.

El ex Mandatario llamó a la unidad, porque difícilmente tendrán éxito actuar por separado en contra de “egoístas de insaciables apetitos” que se unen para avasallar a sus semejantes.

Gabriel Mato, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y eurodiputado del Partido Popular Europeo, planteó la obligación de garantizar a los ciudadanos el derecho de construir una vida para sí en un ambiente de libertad y de seguridad.

En esa tarea, señaló, lo que un país como México necesita no son las disculpas de España ni de nadie, sino un Gobierno que afronte los retos que existen.

“Es obvio que un país como México no necesita vetos, ni necesita recibir disculpas ni de España ni de nadie, lo que quieren los mexicanos es tener un Gobierno que afronte los enormes retos que tienen con decisión y sin ningún tipo de disculpa, pero créanme, todos los mexicanos sepan que cuentan con todo el afecto y el cariño del pueblo español”, aseguró.

Mato dijo que más allá de los intentos de ciertos sectores de buscar culpables externos para “tapar su incompetencia en la gestión”, Europa y América Latina enfrentan desafíos muy reales y serios que plantean una solución lógica: que se necesitan mutuamente.

El eurodiputado advirtió que las amenazas a la democracia y al Estado de Derecho están de ambos lados del charco y un ejemplo de ello, sostuvo, es la reforma judicial.