Advierten que seguros en gastos médicos serán un ‘producto de lujo’

Los incrementos que las aseguradoras aplicarán a las pólizas por la inflación y el cambio fiscal para este 2026 harán que este servicio se convierta en un “producto de lujo”, sobre todo, los de gastos médicos, advirtieron expertos.

Jorge Sánchez Tello, consultor independiente, consideró que los incrementos van en contra de la inclusión financiera y provocarán que este tipo de herramientas sean vistas como un “producto de lujo”.

”Esta medida (de no permitir que las aseguradoras sigan acreditando el IVA en pago de siniestros) va en contra de la lógica de inclusión financiera. En lugar de incentivar la cultura de la prevención, se le penaliza fiscalmente, y si las aseguradoras no pueden acreditar el IVA, ese costo se lo trasladan al usuario final”, planteó.

Rodrigo Melgar, CEO del broker Innovación Segura, destacó que el alza en los precios de seguros es m·s delicada en el caso de servicios médicos.

”Mientras no tengamos un sistema de salud público eficiente, los seguros de gastos médicos mayores se vuelven una necesidad”, resaltó.

En México, indicó, la tenencia de un seguro está altamente relacionada con el ingreso de las personas y familias, además de que históricamente su penetración es muy baja.

”Es el riesgo que pueden tener este tipo de incrementos, se puede reforzar aún más la percepción de que los seguros médicos son sólo para cierto sector de la población”, lamentó.