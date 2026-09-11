Advierten retrasos en Nuevo León del proyecto Tren del Norte

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    Advierten retrasos en Nuevo León del proyecto Tren del Norte
    Víctor Pérez advirtió que las obras del Tren del Norte en Nuevo León están desfasadas por problemas con el derecho de paso y liberación de tramos. Foto: cortesía

Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes dijo que existen retrasos en la obra por un tema con la gestión de derecho de paso

Monterrey, Nuevo León.- Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Tren del Norte que contempla el recorrido CDMX-Nuevo Laredo estará listo antes de que termine su sexenio, la verdad es que las obras en Nuevo León llevan retrasos, advirtió Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

“Sabemos que lleva cierto avance, sabemos que está desfasado, está fuera de tiempo”, dijo el legislador federal.

Expuso que estos retrasos en el proyecto se deben más que nada a temas en la gestión del derecho de paso.

“Algunas partes, la vía o el derecho de paso, ya están con la certidumbre legal que se debe y en otras no. Entonces es un manejo que se ha hecho ahí en el sentido para ir liberando el tramo y para que sigan trabajando”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/revelan-como-luciran-las-estaciones-del-tren-de-pasajeros-que-atravesara-saltillo-IA23328044

SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTUDIOS DE MECÁNICA DEL SUELO

A través de las inspecciones que ha realizado la Comisión, han constatado que por ahora se está trabajando en los estudios de mecánica de suelo en el ayuntamiento de Santa Catarina.

“Lo que nosotros hemos observado en la entrada de Santa Catarina, en algunos tramos de Santa Catarina, es que se están haciendo los estudios de mecánica de suelo. No sabemos cuál es la situación de cuándo entra, cuándo empieza y todo eso”, compartió.

HACE UN AÑO SE DIO EL BANDERAZO DE ARRANQUE DE LAS OBRAS DEL TREN EN NUEVO LEÓN

Hace un año (el 9 de septiembre de 2025), en Salinas Victoria se dio el banderazo de arranque a las obras del tren que recorrerá desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y en su tramo regional pasará por los estados de Coahuila y Nuevo León.

El tramo de Saltillo a Nuevo Laredo tendrá una longitud de 396.34 kilómetros y forma parte del proyecto “Tren del Norte” que tendrá un total de mil 200 kilómetros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/avanzan-gestiones-y-trazo-para-el-tren-de-pasajeros-en-tramo-derramadero-saltillo-maria-barbara-cepeda-KA23108662

Durante su reciente visita a la entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, aseguró que el proyecto se culminará antes de que termine su mandato.

“Ya saben que ya se está construyendo el tren de pasajeros. Que antes de que acabe el sexenio van a poder ir en tren moderno, rápido, de Monterrey hasta la Ciudad de México y hasta Nuevo Laredo”, dijo durante su discurso desde la Explanada de los Héroes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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