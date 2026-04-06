Afectaciones por deuda en empresas de Tabasco; un sector servicios en abandono y decadencia

”Están aquí paradas las máquinas, no han pagado y no se pueden poner a trabajar, no hay quien las ponga en marcha”, afirma un trabajador que cuida un lote con maquinaria de Baker Hughes.

En la autopista que va a Paraíso, donde está la Refinería Olmeca de Pemex, la escena no es diferente, por todo el camino se ve maquinaria especializada para perforación de pozos que pertenece a empresas privadas, detenida en lo que parecen ser bodegas al aire libre.

En la carretera Villahermosa-Cárdenas hay varias naves industriales vacías que se rentan.

El desencanto de lo que un día fue “el Dubái mexicano” es evidente por todo el estado.

Alejandro Frías Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tabasco, admite en entrevista con EL UNIVERSAL que la falta de pagos de Pemex a proveedores por todo 2024 ha impactado negativamente a todos los sectores en el estado.

En promedio, al mes, las empresas despedían a mil personas por no poder pagarles.

”No hay pagos de la facturación de 2024, si hay o hubo algunos a los que sí les pagaron... pues no sé, no a los que conozco y están registrados con Canacintra. En general, en el sector de perforación no hay pagos. Viene 2025 y comienza un despido masivo, en Tabasco se despedían mil personas y en Ciudad del Carmen unas 500, registramos un total de 22 mil despidos sólo en 2025”, afirma Frías.

Antes de la noche de este domingo, vía telefónica, Frías actualiza que algunas empresas consideradas “prioritarias” para la operación de Pemex en Tabasco ya empezaron a recibir pagos de facturación de 2024.

Los pagos comenzaron a caer apenas a inicios de la semana pasada.

La deuda de Pemex con los proveedores tabasqueños, hasta inicios de marzo de este año, ascendía a 400 mil millones de pesos por facturar. Tan sólo correspondiente a 2024, la deuda por facturar era de 30 mil millones de pesos, según datos reconocidos por Canacintra.

”Todos los sectores están mal. Tú te vas a las colonias, todos los departamentos se rentan, hay edificios enteros de oficinas vacíos, se fueron las grandes oficinas de Baker Hughes y Halliburton, y hoy ocupan apenas un piso. Empresarios que prestaban servicios varios, que rentaban naves industriales, bodegas, los hoteleros, todo se vio afectado”, admite Luis Carlos Dupeyrón, empresario y representante del PAN en Tabasco.

Un ejemplo, según afirman periodistas locales, es la Torre Usuma —ubicada frente al parque La Choca, en la zona industrial de Tabasco 2000—, conocida como la más opulenta de Tabasco.

La Torre Usuma ya lleva varios años a medio construir, bajo la promesa de ser el primer rascacielos tabasqueño.

EL UNIVERSAL sobrevuela la zona y da cuenta de que incluso sale material de construcción de la torre inconclusa.

Los trabajadores sacan varilla en camiones semivacíos. Según reportes de periodistas locales, la Torre Usuma tendría inversión de Pemex al rentarle varios pisos y desvincularse de la renta que hace de la Torre Empresarial, ubicada sobre la avenida Paseo Tabasco.

La Torre Empresarial es propiedad de una de las empresas en las que el senador Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, es accionista.

Hoy, “la pirámide” de Pemex luce mantas de denuncia de los trabajadores que acusan a la petrolera de “sumirlos en la miseria” con una reforma al contrato colectivo de trabajo que les impide acceder a sus pensiones.

”Sería bueno que Pemex pagara ya a los contratistas, han sido navidades muy complicadas para los empresarios tabasqueños y, por lo tanto, para todas las familias”, dice un vigilante de coches frente a la Torre Usuma.

Varios restaurantes, cafeterías y bares de la zona mantienen sus precios como en la época del auge empresarial.

”No quieren bajar sus precios, pero ahora hay menos clientes”, dice un mesero.

Dato

* 30 mil millones de pesos por facturar era la deuda de Pemex en 2024, según Canacintra.