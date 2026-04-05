Resienten en Pemex colapso en sus servicios

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México
/ 5 abril 2026
    Resienten en Pemex colapso en sus servicios
    Deterioro en Pemex se convirtió en crisis que impacta salud de trabajadores, operación de instalaciones y estabilidad interna del sindicato. ARCHIVO
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Las finanzas tampoco marchan bien. En los últimos siete años, la deuda de Pemex con proveedores aumentó 2.9 veces

Deterioro en Pemex se convirtió en crisis que impacta salud de trabajadores, operación de instalaciones y estabilidad interna del sindicato.

Las finanzas tampoco marchan bien. En los últimos siete años, la deuda de Pemex con proveedores aumentó 2.9 veces, al pasar de 149 mil 834 millones a 434 mil 474 millones de pesos. El miércoles pasado, la Administración del Presidente Donald Trump denunció que la petrolera arrastra deudas por más de 2 mil 500 millones de dólares con proveedores estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-a-pemex-por-deuda-de-2500-mdd-a-proveedores-de-estados-unidos-LK19756951

En hospitales de la empresa, la atención médica prácticamente colapsó. Derechohabientes y trabajadores denuncian desabasto generalizado de medicamentos, falta de especialistas, diálisis y atención oncológica, así como cirugías diferidas por meses e incluso años, además de instalaciones en condiciones críticas.

El 23 de febrero pasado, trabajadores bloquearon la Planta de Almacenamiento y Distribución en Puerto Chiapas para exigir el restablecimiento de servicios médicos suspendidos desde hace tres meses.

En Tabasco, ocho unidades médicas de Pemex reportan desabasto de medicamentos. Los casos más críticos son el Hospital General de Ciudad Pemex, en Macuspana, y el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, donde los pacientes denuncian falta de insumos, aire acondicionado descompuesto, elevadores fuera de servicio y hasta ausencia de alimentos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ongs-acusan-a-pemex-de-falsear-informacion-y-ocultar-derrame-masivo-en-cantarell-CL19745474

Los mismos reclamos se replican en Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa e Hidalgo, donde los hospitales enfrentan carencias en medicamentos y servicios.

En el frente operativo, los trabajadores denuncian falta de mantenimiento en refinerías, plataformas marinas, plantas petroquímicas y pozos, así como carencias en herramientas, equipo de protección personal y condiciones básicas de trabajo.

El caso más reciente ocurrió el 17 de marzo en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde un derrame de aguas aceitosas derivó en un incendio que dejó cinco personas muertas. Para trabajadores y especialistas, estos eventos son consecuencia del abandono operativo y la falta de mantenimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buque-ligado-al-derrame-del-golfo-es-operado-por-una-de-las-empresas-favoritas-de-pemex-ML19745898

“Dos Bocas es un ejemplo alarmante, ¿por qué hay hidrocarburo en el agua de drenaje?, ¿por qué hay hidrocarburo en el río?, ¿por qué se inundan las colonias con agua y combustible?, hay una bomba de tiempo ahí”, dijo a Grupo REFORMA un sindicalizado que pidió el anonimato.

La crisis también impacta al interior del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), donde al menos 11 de 36 secciones acusan que las condiciones laborales han llegado a niveles críticos por la falta de equipo para realizar sus labores.

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