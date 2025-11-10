Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido

Noticias
/ 10 noviembre 2025
    Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido
    De acuerdo con su abogado, Alejandro Hernández Barros, los convenios señalados fueron suscritos por el Patronato Universitario, no por el rectorado. /FOTO: ESPECIAL

Alejandro Vera Jiménez fue detenido por presunto desvío de 79 millones de pesos; su defensa asegura que no firmó ningún contrato con Sedesol

CUERNAVACA, MOR.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, se deslindó de cualquier participación en los contratos firmados con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte del programa federal “Cruzada contra el Hambre”, por el cual fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con su abogado, Alejandro Hernández Barros, los convenios señalados fueron suscritos por el Patronato Universitario, no por el rectorado. “Él no suscribió ningún contrato, ni lo instruyó ni lo ordenó. No hay ningún documento que lleve su firma”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Países que sufren daños y destrucción vinculados al calentamiento global son escuchados en la COP30

El litigante detalló que durante la audiencia programada para este miércoles en el penal del Altiplano, presentará pruebas del deslinde y de que Vera Jiménez no tuvo intervención en el manejo de los recursos.

En aquel periodo, el director del Patronato de la UAEM era Mario Caballero Luna, actual jefe de asesores del gobierno estatal, quien afirmó en un video que el asunto “data de hace más de diez años” y que nunca fue requerido por ninguna autoridad. “El Patronato no tenía intervención en los contratos ni en las licitaciones, que eran gestionadas directamente por áreas designadas por la rectoría”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

La FGR imputa al exrector un presunto desvío de 79 millones de pesos, recursos que debían destinarse a la realización de encuestas en el marco del programa impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El abogado Hernández Barros consideró que la llamada “Estafa Maestra” “no existe” y que el caso de su cliente es “una ficción judicial”. Sostuvo además que la orden de aprehensión fue impulsada por el exgobernador Graco Ramírez, a quien acusó de haber utilizado sus influencias para trasladar el proceso al Estado de México.

El exrector fue detenido el pasado viernes en Cuernavaca, y permanece recluido en el penal del Altiplano en espera de su audiencia inicial. Con información de El Universal

Temas


Estafa Maestra
Estafas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Enrique Peña Nieto

Organizaciones


Sedesol

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez