Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido

CUERNAVACA, MOR.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, se deslindó de cualquier participación en los contratos firmados con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte del programa federal “Cruzada contra el Hambre”, por el cual fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con su abogado, Alejandro Hernández Barros, los convenios señalados fueron suscritos por el Patronato Universitario, no por el rectorado. “Él no suscribió ningún contrato, ni lo instruyó ni lo ordenó. No hay ningún documento que lleve su firma”, afirmó.

El litigante detalló que durante la audiencia programada para este miércoles en el penal del Altiplano, presentará pruebas del deslinde y de que Vera Jiménez no tuvo intervención en el manejo de los recursos.

En aquel periodo, el director del Patronato de la UAEM era Mario Caballero Luna, actual jefe de asesores del gobierno estatal, quien afirmó en un video que el asunto “data de hace más de diez años” y que nunca fue requerido por ninguna autoridad. “El Patronato no tenía intervención en los contratos ni en las licitaciones, que eran gestionadas directamente por áreas designadas por la rectoría”, aseguró.

La FGR imputa al exrector un presunto desvío de 79 millones de pesos, recursos que debían destinarse a la realización de encuestas en el marco del programa impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El abogado Hernández Barros consideró que la llamada “Estafa Maestra” “no existe” y que el caso de su cliente es “una ficción judicial”. Sostuvo además que la orden de aprehensión fue impulsada por el exgobernador Graco Ramírez, a quien acusó de haber utilizado sus influencias para trasladar el proceso al Estado de México.

El exrector fue detenido el pasado viernes en Cuernavaca, y permanece recluido en el penal del Altiplano en espera de su audiencia inicial. Con información de El Universal