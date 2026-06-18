Aficionados derriban vallas del FIFA Fan Fest en Guadalajara y entran a la fuerza en Monterrey

Durante el partido entre México y Corea del Sur, así como horas antes de que se iniciara, decenas de asistentes entraron a la fuerza al Fan Fest en Monterrey y miles de aficionados derribó parte de la muralla del Fan Fest en Guadalajara, pese a la restricción por el cupo limitado del evento; en el Parque Fundidora dejó al menos a una persona detenida.

DERRIBAN MURALLA EN GUADALAJARA En Guadalajara, la presión de miles derribaron una muralla perimetral del evento, por lo que policías antimotines tuvieron que intervenir para frenar a los aficionados que entraron desde la plancha de catedral a la Plaza de Armas, donde se ubicó una de las pantallas gigantes. Desde la mañana de este jueves, miles de fanáticos comenzaron a tomar las calles del centro histórico de Guadalajara para intentar encontrar un espacio en el FIFA Fan Fest que para las 14 horas ya estaba repleto, por lo que los asistentes comenzaron a buscar restaurantes, bares o cualquier sitio que ofreciera bebidas y transmisión del partido entre México y Corea.

Pasadas las 16:00 horas, cientos de los aficionados que se encontraban junto a las vallas colocadas sobre el paseo alcalde, junto a Catedral comenzaron a empujar y lograron abrir un hueco en la muralla por el que entraron cientos de personas hasta que un grupo de policías antidisturbios contuvo el río de personas para colocar de nuevo las barreras.

AFICIONADOS DAN PORTAZO EN MONTERREY Pasadas las 19:30 horas en Monterrey, ya iniciado el partido entre México y Corea, aficionados dieron un portazo en las instalaciones del Parque Fundidora. Elementos de seguridad ya no estaban permitiendo el acceso, cuando decenas de personas comenzaron a amontonarse en el cordón perimetral; a lo que la situación se salió de control.

Aunque el Grupo Antimotines intentaron disuadir a los ciudadanos que intentaron ingresar por el Acceso 1 del Parque Fundidora, esto no fue posible, cerca de las 20:20 horas se reabrió las puertas para evitar un nuevo enfrentamiento.

Sin embargo, diez minutos después el Estado de Nuevo León anunció que el evento se encontraba a su máxima capacidad: “El FIFA Fan Festival Monterrey llegó a su capacidad máxima. Para nosotros la seguridad de todas y todos los asistentes es la máxima prioridad. ¡Gracias por tu comprensión!”.

Pese a las altas temperaturas y las largas filas, el público acudió al evento deportivo y musical hasta horas antes del partido. Afortunadamente, ante 45 mil 500 aficionados en el Estadio Guadalajara, el Tri derrotó 1-0 a Corea del Sur con anotación de Luis Romo, en un partido que pasó de los abucheos al Cielito Lindo y que dejó a la Selección Mexicana con una victoria de alto valor dentro del Grupo A, avanzando así a la fase de los dieciseisavos. (Con información de El Universal, Reforma y VANGUARDIA)

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