Afirma Sheinbaum que aprobación del Plan B es para reducir los privilegios y lamentó que no pasó la consulta de revocación

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 marzo 2026
    Afirma Sheinbaum que aprobación del Plan B es para reducir los privilegios y lamentó que no pasó la consulta de revocación
    Sheinbaum explicó que la parte aprobada del Plan B permitirá avanzar en la depuración y contención de gastos excesivos. ESPECIAL

Reconoció que el núcleo de la iniciativa, enfocado en la reducción de privilegios, sí fue avalado

Tras la aprobación del llamado Plan B en el Senado de la República —sin incluirse la propuesta de revocación de mandato para 2027, impulsada por el Ejecutivo federal—, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó que este mecanismo de participación ciudadana no haya prosperado.

Aunque reconoció que el núcleo de la iniciativa, enfocado en la reducción de privilegios, sí fue avalado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-salvador-registra-avances-mas-acelerados-que-mexico-en-calidad-educativa-CH19698587

Sheinbaum explicó que la parte aprobada del Plan B permitirá avanzar en la depuración y contención de gastos excesivos dentro de distintas instituciones públicas, un tema que su administración ha marcado como prioritario.

Lo esencial para disminuir los privilegios ya quedó aprobado”, afirmó la mandataria, destacando que estas medidas buscan fortalecer la austeridad republicana y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos.

No obstante, la presidenta expresó su desacuerdo con la decisión del Senado de excluir la reforma sobre revocación de mandato.

Recordó que esta figura busca otorgar a la ciudadanía la posibilidad de evaluar y, en su caso, retirar el apoyo a sus gobernantes a mitad del periodo.

A su juicio, incorporar la consulta en 2027 habría representado un avance en la consolidación de los mecanismos democráticos.

Pienso que es negativo para el país que no se haya aprobado la revocación de mandato”, señaló Sheinbaum.

En su análisis, la negativa de los partidos políticos se debió a temores infundados respecto a un posible desequilibrio electoral.

“Algunos partidos pensaron que podrían verse afectados porque unos tendrían más votos que otros, pero desde mi perspectiva no había razón para ese temor”, insistió.

A pesar de su inconformidad con esta parte del dictamen, la presidenta dijo que respeta la determinación de los legisladores, quienes finalmente optaron por no incluir la propuesta.

“Así lo decidieron los senadores”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que este tema pueda retomarse en futuras discusiones legislativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral
plan b

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Coletazo bélico

Coletazo bélico
NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

El argumento central es que estas organizaciones han dejado de ser meros delincuentes comunes para convertirse en actores insurgentes capaces de amenazar la seguridad del mercado interior europeo.

Presionan en la UE para incluir a cárteles mexicanos en ‘lista negra’ tras muerte de ‘El Mencho’
Tres mujeres fueron víctimas de feminicidio, al ser encontradas sin vida en una barranca en Puebla. El pasado 4 de marzo fue la última vez que Félix, Johana y Yeraldin fueron vistas con vida en Cuyoaco

Lo que sabemos del triple feminicidio de Félix, Johana y Yeraldin en Puebla
El calor ya se está empezando a sentir desde el mes de marzo y febrero, las altas temperaturas es uno de fenómenos climáticos que más inquieta a la población es la llegada de la canícula.

¿Cuándo empieza la canícula para México en 2026?: Estos son los estados más afectados
Los deepfakes de voz no solo representan un avance tecnológico, sino también un desafío en términos de seguridad.

¿Te están llamando con una voz falsa? Cómo detectar deepfakes en llamadas telefónicas
Grupo Frontera pone ritmo al Tri: lanzan ‘Un Solo Corazón’ rumbo al Mundial 2026

Grupo Frontera pone ritmo al Tri: lanzan ‘Un Solo Corazón’ rumbo al Mundial 2026
El mexicano Donovan Carrillo aseguró su lugar en la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 tras ubicarse en el quinto puesto del programa corto con una actuación sólida y arriesgada.

¡Lo hizo de nuevo!... Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026